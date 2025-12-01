陸或向美提28點台灣方案？ 陸學者：有關推測具炒作成分

彭博資訊專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）評論指出，北京當局可能參考美國總統川普政府對俄烏和平計劃的做法，向川普政府提出「28點台灣方案」。大陸資深涉台學者包承柯對此表示，此類類比缺乏依據，「台灣問題屬中國內部事務」，與烏克蘭局勢性質不同，不涉及領土交換。他認為，專欄推測具炒作成分。

包承柯1日接受本報採訪時指，烏克蘭與俄羅斯是兩個獨立國家，川普的和平方案中涉及領土交換與軍隊撤退等條件；而台灣問題本質上是中國內部問題，大陸始終認為台灣是中國的一部分，不存在領土交換的可能性，因此「兩者不能等量齊觀」。他認為，彭博專欄將烏克蘭模式套用到台灣，「炒作成分比較大」，缺乏現實可行性，俄烏和兩岸本質上是不同的。

對近期中日關係因日本首相高市早苗提出「台灣有事」論而升溫，包承柯稱，中方主要從戰後秩序與國際法角度應對。他強調，台灣自二戰結束即歸還中國，日本無權介入台灣事務，相關言論屬於錯誤答辯，違反戰後秩序。他認為，中方近期外交行動，包括與俄羅斯、法國、英國高官會談，以及大陸國家主席習近平與川普的釜山會晤，均是維護戰後秩序與區域安全的重要安排。

針對川普對台灣議題表態較為模糊，包承柯指，美國歷來對台灣問題保持謹慎，尤其在川普第二任期，對中美競爭關係高度重視，但對台表態低調，不會輕易干預「中國內政」。他表示，中美間的交談更多聚焦經貿、關稅及區域安全議題，台灣問題是其中一部分，但不涉及領土交換，也不與烏克蘭模式類比。

包承柯還指出，川普與習近平有過多次對談，明年兩國領導人將舉行多次會晤及會談，都將有助於維持兩國關係穩定。他強調，中美不僅存在競爭，也有合作的可能性，在全球及區域安全框架下，雙方必須在競爭與合作之間找到平衡。他最後強調，彭博這篇專欄將台灣問題與烏克蘭模式結合，忽略了兩岸關係的特殊性與大陸對統一的立場，實際操作上缺乏可行性。

此前，彭博資訊1日以「中國正準備一份『烏克蘭式台灣提案』？」為題，發表瓦斯瓦尼評論指，北京正從川普政府給俄羅斯的烏克蘭和平計畫汲取經驗，觀察華府願意為達成協議付出多少，以及是否對莫斯科讓步。瓦斯瓦尼並引述澳洲退役陸軍少將瑞恩（Mick Ryan）近期的警告，稱中共可能私下向川普政府提出「28點台灣方案」。