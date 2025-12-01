日本展示釣魚台新歷史證據 陸外交部駁：斷章取義
日本政府近日公開展示所謂釣魚台「歷史證據」，大陸外交部發言人林劍在12月1日例行記者會上嚴正駁斥，指出日方材料斷章取義、毫無說服力，並強調釣魚台及其附屬島嶼主權歷史經緯清楚，法理依據確鑿。
近日，日本政府在東京「領土主權展示館」內新增3份所謂「證明釣魚台歸屬」的歷史文件，試圖證明日方涉釣魚台主張。
大陸外交部發言人林劍強調，釣魚台及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，釣魚台主權歸屬歷史經緯清楚，法理依據確鑿。「這方面的證據，包括日本國內的外交檔案地圖和歷史學者文章比比皆是，日方挖空心思搜羅一些斷章取義，毫無說服力的所謂歷史資料，恰恰證明了日方的非法主張根本站不住腳」。
共同社11月6日報導，日本政府有關人士透露，日本政府從11月14日起，在東京的虎之門「領土主權展示館」的展板上，新增展示三份所謂「歷史檔」，證明中國歷史上不承認釣魚台主權。此舉被日方宣稱為「客觀呈現中國認知」。
據了解，這3份「歷史檔」包括1950年中國外交部討論對日和約的內部檔（提及「尖閣諸島」屬琉球）、1889年清朝駐日官員探查日本的報告，以及1895年清朝割讓台灣的公文及日清會談記錄。日方稱，前兩份檔已用於其宣傳手冊，第三份則首次公開，試圖以此論證「中國歷史上不將釣魚台視為領土」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言