快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平會向川普提「28點台灣方案」？學者：陸不認為台灣能類比烏克蘭

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（本報系資料照）
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（本報系資料照）

彭博專欄作家瓦斯瓦尼撰文表示，北京正從川普政府給俄羅斯的烏克蘭和平計畫汲取經驗，並警告稱，中共可能向川普政府提出「28點台灣方案」。學者張五岳持反對看法，他指出，北京從不認為台灣可以跟烏克蘭問題類比，並且認定台灣問題是中國內部的事務，因此不可能將統一的解決方案拿來與美方交涉。

彭博資訊12月1日以「中國正準備一份『烏克蘭式台灣提案』？」為題，發表瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）評論指出，北京正從川普政府給俄羅斯的烏克蘭和平計畫汲取經驗，觀察華府願意為達成協議付出多少，以及是否對莫斯科讓步。瓦斯瓦尼並引述澳洲退役陸軍少將瑞恩（Mick Ryan）近期的警告，稱中共可能向川普政府提出「28點台灣方案」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳1日向本報剖析，他認為中方會向美方提出「28點台灣方案」的可信度不高。首先，俄烏開戰以來，中方從不認為烏克蘭問題可以類比台灣問題。此外，烏克蘭問題有美國、歐盟的介入，但中方一定認為台灣問題屬於中國內部事務，怎麼可能會允許台灣問題有美國、日本或其他國家公開介入。

張五岳指出，不過，中方當然清楚，美國仍然是解決台灣問題的關鍵性因素，因此中共會採取的做法是，要求美方從「不支持台獨」到明確「反對台獨」，不要對台獨散發出錯誤訊息，不要讓台灣以武謀獨、以美謀獨；並且促使美方「支持兩岸和平統一」，這在拜登時期，習近平也提過。

張五岳表示，大陸現在在國際場域要求各國支持一中，但是大陸絕不可能把台灣問題的解決方案，拿來跟國際社會進行交涉或做為談判標的。他補充指，大陸在兩岸問題上更多地強調「操之在己」，根據「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，解決台灣問題是要為中國式現代化，為國家發展、為民族偉大復興服務。

瓦斯瓦尼在文章中提到，包含中日因日相高市早苗「台灣有事」的國會答辯而關係緊張，北京近期種種動作可視為廣泛外交攻勢的一環，呼籲華府在亞洲的盟友，包括日本、澳洲、南韓與菲律賓，必須深化協調，將台灣的國防視為區域安全的核心。

針對北京對高市言論的強烈反彈，是否使其他國家忌憚對台海表達關注，張五岳研判，北京對高市言論的反應如此強烈，主要原因之一是川普在台灣問題上保持戰略模糊，反而高市給出明確表態，擔心對其他國家形成示範效應。至於北京的舉措能否防止擴散效應，促使其他國家自制，還是引發國際社會的更多討論，後續發展有待觀察。

台灣問題 北京 烏克蘭

延伸閱讀

白宮AI「沙皇」利益衝突太明顯？川普前策士巴農也開炮

川普2.0無償對台軍援歸零！承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

美國兵臨城下 委內瑞拉若換政權…外界憂會分裂動盪

相關新聞

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

外交部發言人1日下午宣布，應大陸國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏將於12月3日至5日對中國進行國事訪問。

習近平會向川普提「28點台灣方案」？學者：陸不認為台灣能類比烏克蘭

彭博專欄作家瓦斯瓦尼撰文表示，北京正從川普政府給俄羅斯的烏克蘭和平計畫汲取經驗，並警告稱，中共可能向川普政府提出「28點...

日本展示釣魚台新歷史證據 陸外交部駁：斷章取義

日本政府近日公開展示所謂釣魚台「歷史證據」，大陸外交部發言人林劍在12月1日例行記者會上嚴正駁斥，指出日方材料斷章取義、...

大陸公民明年9/14前 可免簽赴俄羅斯、天數為30天

央視新聞報導，根據俄羅斯總統普亭12月1日簽署的命令，中國公民至2026年9月14日（含14日）前，可免簽證以旅遊和商務...

綠議員批雙城 蔣萬安：陸委會肯定論壇、有意見可向民進黨反映

台北市長蔣萬安今天赴北市議會總質詢，民進黨北市議員洪健益質詢，敢不敢在雙城論壇談自己是中華民國首都的市長，更批雙城「四不...

普亭示好 大陸民眾現可免簽前往俄羅斯天數為30天

大陸民眾至2026年9月14日前可免簽前往俄羅斯。大陸旅遊業者估計，這將分流部分原訂赴日本旅遊的陸客客源。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。