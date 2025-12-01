習近平會向川普提「28點台灣方案」？學者：陸不認為台灣能類比烏克蘭

彭博專欄作家瓦斯瓦尼撰文表示，北京正從川普政府給俄羅斯的烏克蘭和平計畫汲取經驗，並警告稱，中共可能向川普政府提出「28點台灣方案」。學者張五岳持反對看法，他指出，北京從不認為台灣可以跟烏克蘭問題類比，並且認定台灣問題是中國內部的事務，因此不可能將統一的解決方案拿來與美方交涉。

彭博資訊12月1日以「中國正準備一份『烏克蘭式台灣提案』？」為題，發表瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）評論指出，北京正從川普政府給俄羅斯的烏克蘭和平計畫汲取經驗，觀察華府願意為達成協議付出多少，以及是否對莫斯科讓步。瓦斯瓦尼並引述澳洲退役陸軍少將瑞恩（Mick Ryan）近期的警告，稱中共可能向川普政府提出「28點台灣方案」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳1日向本報剖析，他認為中方會向美方提出「28點台灣方案」的可信度不高。首先，俄烏開戰以來，中方從不認為烏克蘭問題可以類比台灣問題。此外，烏克蘭問題有美國、歐盟的介入，但中方一定認為台灣問題屬於中國內部事務，怎麼可能會允許台灣問題有美國、日本或其他國家公開介入。

張五岳指出，不過，中方當然清楚，美國仍然是解決台灣問題的關鍵性因素，因此中共會採取的做法是，要求美方從「不支持台獨」到明確「反對台獨」，不要對台獨散發出錯誤訊息，不要讓台灣以武謀獨、以美謀獨；並且促使美方「支持兩岸和平統一」，這在拜登時期，習近平也提過。

張五岳表示，大陸現在在國際場域要求各國支持一中，但是大陸絕不可能把台灣問題的解決方案，拿來跟國際社會進行交涉或做為談判標的。他補充指，大陸在兩岸問題上更多地強調「操之在己」，根據「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，解決台灣問題是要為中國式現代化，為國家發展、為民族偉大復興服務。

瓦斯瓦尼在文章中提到，包含中日因日相高市早苗「台灣有事」的國會答辯而關係緊張，北京近期種種動作可視為廣泛外交攻勢的一環，呼籲華府在亞洲的盟友，包括日本、澳洲、南韓與菲律賓，必須深化協調，將台灣的國防視為區域安全的核心。

針對北京對高市言論的強烈反彈，是否使其他國家忌憚對台海表達關注，張五岳研判，北京對高市言論的反應如此強烈，主要原因之一是川普在台灣問題上保持戰略模糊，反而高市給出明確表態，擔心對其他國家形成示範效應。至於北京的舉措能否防止擴散效應，促使其他國家自制，還是引發國際社會的更多討論，後續發展有待觀察。