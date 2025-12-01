快訊

中國人權攝影記者杜斌被捕 羈押在北京順義看守所

中央社／ 北京1日電
紐約時報北京分社前攝影記者杜斌。圖／取自推特曉波助瀾會
據維權網，中國知名人權攝影記者、紀錄片製作人杜斌今年10月15日被北京市警方以涉嫌尋釁滋事罪逮捕，至今已1個半月，現羈押在北京順義看守所。

據維權網消息，杜斌1972年生，是攝影記者、作家、紀錄片製作人，早年在北京從事新聞工作，關注人權受難者。他曾任職北京青年報、工人日報社會法治週刊，2004年起在北京擔任紐約時報北京分社攝影師

據杜斌妹妹杜繼榮日前通報，杜斌購買飛機票準備10月16日前往日本，卻在10月15日被北京市順義區高麗營派出所警察，提前從租住的房間裡帶走。

她說，「我聯繫不上哥才找當地公安問才知道出事了，杜斌現關押在北京市順義看守所。現關押42天，口頭傳達拘留理由，罪名尋釁滋事，違法辦案，至今我多次催北京市順義高麗營辦案單位不給抓人拘留決定書，非法拘禁」。

杜斌長期記錄中國社會底層與弱勢群體，專注人權前線報導，如上訪者抗爭、民權事件。2013年製作揭露馬三家勞教所酷刑的紀錄片「小鬼頭上的女人」，並出版「陰道昏迷：馬三家女子勞教所的酷刑倖存者證詞」等書。2014年出版首本中國大陸作者的六四事件相關書籍「天安門屠殺」，引發關注。

因敏感報導，2011年起中國外交部拒絕其工作許可。2013年6月在北京秘密被捕，羈押於豐台看守所，之後後獲釋。2020年12月再次因涉嫌尋釁滋事被北京警方拘留逾1個月後釋放。

北京 攝影師 人權

