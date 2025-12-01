普亭示好 大陸民眾現可免簽前往俄羅斯天數為30天

大陸民眾至2026年9月14日前可免簽前往俄羅斯。大陸旅遊業者估計，這將分流部分原訂赴日本旅遊的陸客客源。

綜合大陸央視新聞和俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯總統普亭當地時間周一（12月1日）簽署法令，允許中國大陸公民至2026年9月14日（含14日）前免簽證以旅遊和商務目的前往俄羅斯。免簽天數為30天。

中國大陸自今年9月15日至2026年9月14日，單方面對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。

據第一財經，大陸網路旅遊平台《去哪兒》旅行指數顯示，截至上周三上午9時，莫斯科的搜索量和搜索增幅均位列全球城市TOP10，最熱門搜索出發地前五名為北京、廣州、上海、深圳、成都。

《去哪兒》旅行大數據顯示，今年以來，俄羅斯是熱度增速最快的出境遊目的地之一。截至上周三，今年俄羅斯酒店預訂量較去年同期增長了43%。

在高市早苗發表「台灣有事」相關言論後，韓國已代替日本，成為中國大陸排名第一的出境遊熱門目的地。鑑於俄羅斯的免簽政策，業界認為接下來俄羅斯也會衝上出境遊排行榜前位。隨著日本遊這幾天出現持續退改，分流的遊客一部分會改道東南亞其他國家，一部分預計會赴俄羅斯旅遊。