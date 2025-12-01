法國總統馬克宏將訪問大陸三天 行程包含北京和成都

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
去年5月，大陸國家主席習近平訪問法國，與法國總統馬克宏在愛麗舍宮舉行會談。（新華社）
大陸官方公布，法國總統馬克宏將從星期三（12月3日）起訪問三天，行程包含北京和成都。

大陸外交部星期一（12月1日）在官網宣布，應大陸國家主席習近平邀請，馬克宏將於12月3日至5日對中國進行國事訪問。

法國方面早前公布，馬克宏的訪問行程將包括北京和成都，也將與大陸國家主席習近平會晤。

這將是馬克宏繼2023年4月訪問中國大陸後再度到訪，也是他2017年就任法國總統以來第四次訪問中國。

大陸外交部長王毅曾在上星期四（11月27日）同法國總統外交顧問博納通電話時表示，希望法國推動歐盟奉行積極理性對華政策。

王毅也向博納闡述中國大陸在台灣問題立場，「強調日本現職領導人發表涉台挑釁言論，公然開歷史倒車，侵害中國主權和領土完整」。

馬克宏 法國 外交部

