陸委會諮委：陸將經篩選政治敘事包裝為娛樂散播假訊息

陸委會日前舉行第74次諮詢委員會議，主題為「中共運用網路社群平台對台統戰宣傳之觀察及因應建議」，與會諮委表示，中共對於網路社群平台的管控有其國家層級架構思維與組織運作方法，目的在「說好中國故事」，散布符合中共立場敘事內容。諮委建議政府應定期監測中資平台內容，向國人示警，或可強化與國際合作，共同倡議反制中共數位統戰。

根據陸委會1日發布的新聞參考資料，學者在引言報告指出，中共為加強黨對網路之統一監管，成立中央網信辦，並陸續推動「國家情報法」、「網絡安全法」，大陸網路社群平台因此受到嚴格管制，有責任提供中共情報工作所需的資料、數據，甚至是使用者的個資。

學者並指，其平台演算法帶有明確政治意圖，不僅肩負意識形態把關功能，作為中共所要的文化、社會安全維穩工具，更刻意將經過篩選的政治敘事，包裝為娛樂性的外觀，藉此散播錯假訊息，扭曲國際社會的觀點，跨境進行認知作戰、統戰宣傳，助長中共威權主義向全球擴散。

與會諮詢委員分析，中共對於網路社群平台的管控有其國家層級架構思維與組織運作方法，與民主國家自由社會的一般市場導向有所不同，目的在「說好中國故事」，重塑中國大陸的國際形象。

諮委並指，中共動員大量假帳號在政治、社會、生活各個層面操弄輿論，透過演算法監測用戶對個別議題之情緒，進而鎖定、煽動特定群體，散佈符合中共立場敘事內容。網路社群平台因而成為中共爭取世界話語權與意識形態陣地的重要手段與工具。

諮委建議政府，面對中共利用網路社群平台大量散播錯假訊息問題，應持續致力強化錯假訊息之即時澄清、事實查核機制，以及建立資訊安全教育體系，加強國人對於中共統戰之警覺心與數位媒體識讀知能。

諮委也建議，應透過定期監測中資平台內容，向國人示警，或可參考其他民主國家因應作法與調查研究，強化與國際合作，共同倡議反制中共數位統戰，提升台灣民主防衛能量。

諮委認為，台灣社會堅守的民主自由精神，與言論自由的核心價值，是中共威權獨裁體制無法給予的。面對中共運用網路社群平台分化台灣社會內部，製造對立與衝突情形，諮詢委員呼籲，國人應團結一致，共同捍衛台灣民主自由開放的憲政體制。