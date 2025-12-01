快訊

全台僅4地區倖免！全聯鯛魚排驗出禁藥流向18縣市 1.3萬片已賣出

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

聽新聞
0:00 / 0:00

綠議員批雙城 蔣萬安：陸委會肯定論壇、有意見可向民進黨反映

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今出席北市議會備詢。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今出席北市議會備詢。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天赴北市議會總質詢，民進黨北市議員洪健益質詢，敢不敢在雙城論壇談自己是中華民國首都的市長，更批雙城「四不一沒有」。蔣萬安回應，是台灣人也是中華民國國民；中央陸委會更樂見雙城論壇，如果議員有意見可以向中央民進黨反映。

洪健益說，他日前在大樓掛出的看版，就是要警告親中的態度，國民黨主席鄭麗文親中的速度，遠不及所有藍營黨內同志所認同，鄭所說的讓台灣人自豪地說是中國人，到底是中華民國還是中華人民共和國？

洪健益問蔣萬安到了雙城論壇，敢不敢稱自己是中華民國的首都市長，常常被記者問到深水區時，都選擇沈默、不願面對，身為國民黨未來少主，不要只是愛惜羽毛，應該要直球對決。

蔣萬安回覆，「我是台灣人，也是中華民國國民。」一直以來立場堅定，就是遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權、以及守護台灣民主自由法治。「我就是中華民國的台北市市長。」

隨後，洪健益也送蔣萬安救生圈，他說，「古有枯木救命，今有泳圈保命。」能夠保政治路的生命。同時，他也談到雙城論壇「四不一沒有」，不公開、不安全、不透明、不划算且沒有台灣，尤其是台北市前市長柯文哲在2022年舉辦雙城論壇，造成100多萬元預算未能核銷。

蔣萬安說，議員所說的都不是事實。陸委會對雙城論壇表達肯定，就是聚焦市政議題，已經連續15年且還是會持續。中央陸委會樂見其成，肯定雙城論壇的成果，如果議員有意見可以向中央民進黨反映。

雙城論壇 蔣萬安

延伸閱讀

影／上海開唱受阻 濱崎步對1.4萬空位演唱 蔣萬安：歡迎再來台北

蔣萬安：雙城論壇大概確定12月底 細節協調中

藍白合...李有宜退黨先爆白營國王人馬爭議？蔣萬安反應曝

濱崎步上海對1.4萬空位開唱 蔣萬安招手：台北會給驚喜

相關新聞

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

外交部發言人1日下午宣布，應大陸國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏將於12月3日至5日對中國進行國事訪問。

綠議員批雙城 蔣萬安：陸委會肯定論壇、有意見可向民進黨反映

台北市長蔣萬安今天赴北市議會總質詢，民進黨北市議員洪健益質詢，敢不敢在雙城論壇談自己是中華民國首都的市長，更批雙城「四不...

中國公民明年9/14前 可免簽赴俄羅斯

央視新聞報導，根據俄羅斯總統普亭12月1日簽署的命令，中國公民至2026年9月14日（含14日）前，可免簽證以旅遊和商務...

陸委會諮委：陸將經篩選政治敘事包裝為娛樂散播假訊息

陸委會日前舉行第74次諮詢委員會議，主題為「中共運用網路社群平台對台統戰宣傳之觀察及因應建議」，與會諮委表示，中共對於網...

川企用白菜價造導彈 網傳1枚「馭空戟1000」70萬人民幣

「中國民企造出「白菜價」高超音速導彈。已量產！射程1300公里！覆蓋日本全境。」近日，四川民企研製高超音速導彈的消息引起...

轟日本歌手下台做法過分？ 胡錫進：制裁不缺這5分鐘

中方近來加大對日本抵制力度，日本天后濱崎步上海演唱會突遭取消，日本歌手大槻真希上海演唱時更被斷電趕下台，被中國網民怒批抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。