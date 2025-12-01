綠議員批雙城 蔣萬安：陸委會肯定論壇、有意見可向民進黨反映

台北市長蔣萬安今天赴北市議會總質詢，民進黨北市議員洪健益質詢，敢不敢在雙城論壇談自己是中華民國首都的市長，更批雙城「四不一沒有」。蔣萬安回應，是台灣人也是中華民國國民；中央陸委會更樂見雙城論壇，如果議員有意見可以向中央民進黨反映。

洪健益說，他日前在大樓掛出的看版，就是要警告親中的態度，國民黨主席鄭麗文親中的速度，遠不及所有藍營黨內同志所認同，鄭所說的讓台灣人自豪地說是中國人，到底是中華民國還是中華人民共和國？

洪健益問蔣萬安到了雙城論壇，敢不敢稱自己是中華民國的首都市長，常常被記者問到深水區時，都選擇沈默、不願面對，身為國民黨未來少主，不要只是愛惜羽毛，應該要直球對決。

蔣萬安回覆，「我是台灣人，也是中華民國國民。」一直以來立場堅定，就是遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權、以及守護台灣民主自由法治。「我就是中華民國的台北市市長。」

隨後，洪健益也送蔣萬安救生圈，他說，「古有枯木救命，今有泳圈保命。」能夠保政治路的生命。同時，他也談到雙城論壇「四不一沒有」，不公開、不安全、不透明、不划算且沒有台灣，尤其是台北市前市長柯文哲在2022年舉辦雙城論壇，造成100多萬元預算未能核銷。

蔣萬安說，議員所說的都不是事實。陸委會對雙城論壇表達肯定，就是聚焦市政議題，已經連續15年且還是會持續。中央陸委會樂見其成，肯定雙城論壇的成果，如果議員有意見可以向中央民進黨反映。