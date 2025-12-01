快訊

全台僅4地區倖免！全聯鯛魚排驗出禁藥流向18縣市 1.3萬片已賣出

外資賣壓增強！三大法人續調節188億元 權值雙雄又墜尾

基隆、汐止自來水汙染禍首找到了！檢測出「柴油碎片」 疑為異味來源

蔣萬安：雙城論壇大概確定12月底 細節協調中

中央社／ 台北1日電
台北市長蔣萬安。聯合報系記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安。聯合報系記者余承翰／攝影

台北市政府9月22日臨時喊停前往上海與會雙城論壇，繼市府近期說12月下旬舉辦。台北市長蔣萬安今天說，現在大概確定就在12月底，很多行政細節在跟上海方協調中，一旦確定會跟大家報告。

蔣萬安今天出席台北市議會市政總質詢，會前接受媒體聯訪時，針對雙城論壇舉辦時間，他說，市府現在大概確定就在12月底，但是很多行政細節還在跟上海方協調，所以一旦有確定、結論，會跟大家報告。

關於雙城論壇，近日傳出將在12月25日到27日舉辦。台北市副市長林奕華11月25日受訪時說，舉辦時間在12月下旬，確切日期等定案再公布。

中國大陸國台辦11月26日說，上海與台北一直進行溝通，大陸一貫支持包括兩岸城市交流在內各領域交流合作，希望通過多走動多交流，不斷增加兩岸民眾利益福祉，增進兩岸民眾心平氣和。

上海 雙城論壇

延伸閱讀

濱崎步上海對1.4萬空位開唱 蔣萬安招手：台北會給驚喜

一河之隔都更更難 游淑慧曝北市1關鍵 李四川霸氣承諾

影／鄭麗文出席國民黨北市黨慶 讚蔣萬安優越政績

2026選戰若台北市藍白合 戴錫欽：蔣萬安須思考為白營站台

相關新聞

陸外交部宣布：法國總統馬克宏 周三至周五訪問大陸

外交部發言人1日下午宣布，應大陸國家主席習近平邀請，法國總統馬克宏將於12月3日至5日對中國進行國事訪問。

綠議員批雙城 蔣萬安：陸委會肯定論壇、有意見可向民進黨反映

台北市長蔣萬安今天赴北市議會總質詢，民進黨北市議員洪健益質詢，敢不敢在雙城論壇談自己是中華民國首都的市長，更批雙城「四不...

中國公民明年9/14前 可免簽赴俄羅斯

央視新聞報導，根據俄羅斯總統普亭12月1日簽署的命令，中國公民至2026年9月14日（含14日）前，可免簽證以旅遊和商務...

陸委會諮委：陸將經篩選政治敘事包裝為娛樂散播假訊息

陸委會日前舉行第74次諮詢委員會議，主題為「中共運用網路社群平台對台統戰宣傳之觀察及因應建議」，與會諮委表示，中共對於網...

川企用白菜價造導彈 網傳1枚「馭空戟1000」70萬人民幣

「中國民企造出「白菜價」高超音速導彈。已量產！射程1300公里！覆蓋日本全境。」近日，四川民企研製高超音速導彈的消息引起...

轟日本歌手下台做法過分？ 胡錫進：制裁不缺這5分鐘

中方近來加大對日本抵制力度，日本天后濱崎步上海演唱會突遭取消，日本歌手大槻真希上海演唱時更被斷電趕下台，被中國網民怒批抵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。