蔣萬安：雙城論壇大概確定12月底 細節協調中
台北市政府9月22日臨時喊停前往上海與會雙城論壇，繼市府近期說12月下旬舉辦。台北市長蔣萬安今天說，現在大概確定就在12月底，很多行政細節在跟上海方協調中，一旦確定會跟大家報告。
蔣萬安今天出席台北市議會市政總質詢，會前接受媒體聯訪時，針對雙城論壇舉辦時間，他說，市府現在大概確定就在12月底，但是很多行政細節還在跟上海方協調，所以一旦有確定、結論，會跟大家報告。
關於雙城論壇，近日傳出將在12月25日到27日舉辦。台北市副市長林奕華11月25日受訪時說，舉辦時間在12月下旬，確切日期等定案再公布。
中國大陸國台辦11月26日說，上海與台北一直進行溝通，大陸一貫支持包括兩岸城市交流在內各領域交流合作，希望通過多走動多交流，不斷增加兩岸民眾利益福祉，增進兩岸民眾心平氣和。
