國安人士：中國對日採7典型複合式威脅、出現3誤判

中日關係因日相高市早苗「台灣有事」言論惡化。國安人士分析，中國近期對日所採手法就是包括粗暴外交升級、軍事恫嚇升高等7大典型複合式威脅；但中方也誤判華府態度、日本政情民情，以及台海與島鏈安全攸關各方核心利益。

國安人士指出，中國近期對日本採取的複合式威脅，對台灣來說是「日常」，這7大威脅面向包括，一是粗暴外交升級示強，像是中國駐大阪總領事薛劍的斬首言論，以及中國官媒以侮辱性字眼形容日本首相，從未見過如此失格的國家級語言攻擊。

其次是軍事恫嚇不斷升高。國安人士說，中國先警告日本「要付出代價」，隨後宣布在黃海實彈射擊，規模雖僅是岸置火砲，但透過官媒渲染以營造軍事壓迫氛圍；三是海上灰色地帶行動，中國海警船11月16日起頻繁逼近釣魚台周邊海域、壓近12浬線，以「巡航」名義實施長時間灰色地帶壓力。

國安人士表示，四是經濟脅迫全面上線，包括呼籲中國民眾停止赴日旅遊，並警告在日留學生務必謹慎，並宣布暫停日本水產品進口，以及取消日本電影與明星的演唱會；五是影射要留意日本間諜，例如中國國安部發文指「遊戲雖小，戰場卻大」，勿讓線上遊戲淪為滲透策反「狩獵場」。

第六是發動認知與錯假訊息攻勢。國安人士說，近期中國網路再次出現「琉球地位未定論」說法、假冒琉球人的影片；第七是發動國際法律戰，包括中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯闡明中國政府的立場，並指中方會堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權。

此外，中共黨報人民日報11月28日在2版以筆名「仲音」發表「嚴重越線挑釁，高市早苗終將自食其果」文章，細數高市早苗嚴重挑釁中國主權與領土完整、嚴重踐踏人類正義良知等「9大嚴重」罪名。

至於此次中方的3大誤判，國安人士分析，首先是誤判華府態度，因美國近期將重心放在烏克蘭與加薩中東局勢，中方自認在印太擁有戰略空窗期，以為可遂行威嚇周邊國家、宰制島鏈、劃定勢力範圍等攻勢舉措。

其次是誤判日本政治情勢。國安人士說，中方認為高市政權甫上任，採昔日慣用強硬敘事語法，日方會在威嚇下退讓；但中國錯估日本國民對中國不具好感比率是88%，各媒體民調對高市的支持度都過半。

國安人士表示，第三誤判台海與島鏈安全是攸關各方的核心利益，中國拿台灣當藉口劃定勢力範圍，但就印太周邊國家的總體供應鏈而言，若島鏈安全出現破口，形同世界高科技供應鏈動脈被切斷，將會威脅所有國家的核心利益。

至於後續觀察指標，國安人士指出，一是12月13日中國的南京大屠殺死難者國家公祭日，是否在此時間拉高態勢或投注更多民族主義情緒；二是未來中方是否在中國沿岸軍演或擴大軍事威脅，在印太區域間加大軍事威脅力度，迫使日本或讓各方施壓日方退讓，值得關注。