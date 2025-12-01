快訊

智庫：持續反腐下 中國軍工企業營收下滑

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
受軍隊反腐影響，中國大型軍工企業去年營收出現下滑。圖為今年中共九三大閱兵所展示的鷹擊-15超音速反艦飛彈。（法新社）
受軍隊反腐影響，中國大型軍工企業去年營收出現下滑。圖為今年中共九三大閱兵所展示的鷹擊-15超音速反艦飛彈。（法新社）

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究構最新報告顯示，中國大陸軍隊持續反腐導致軍備合同和採購放緩，中國大型軍工企業去年的營收出現下滑。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）是一家研究軍備控制和裁軍問題的機構。該機構星期一（12月1日）發布的報告指出，中國三大國有軍工企業，中國航空工業集團（AVIC）、武器裝備製造商中國兵器工業集團（Norinco）以及航天與導彈製造商中國航天科技集團（CASC），去年均出現營收下降。其中，中國兵器工業集團降幅最深，下滑31%至140億美元。

與中國軍工企業營收下滑形成鮮明對比的是，在烏克蘭和加沙戰爭以及全球區域緊張局勢推動下，全球主要軍火和軍事服務企業的營收強勁增長。

報告顯示，中國主要軍工企業去年營收下降10%，同期日本大漲40%，德國增長36%，美國增長3.8%。全球百大軍火商的營收整體增長5.9%，達創紀錄的6,790億美元。中國營收的下降使亞大地區成為唯一一個主要軍工企業營收下滑的區域。

SIPRI軍費開支與武器生產項目主管表示，中國軍備採購系統裡的一系列腐敗案件，導致2024年主要軍備合同被推遲或取消，加深了外界對中國軍事現代化推進情況、以及新能力何時能落地的疑問。

報告指出，與腐敗相關的人事變動令中兵工業集團和中航科技遭遇政府審查並造成項目延遲，而中航工業的軍機交付也有所放緩。

SIPRI研究員梁瀟（音譯）表示，火箭軍推進先進裝備的時間表可能受到影響，該部隊負責管理彈道、高超音速與巡航導彈庫；航空航天與網路項目亦可能牽連。

梁瀟說，這些因素都加劇了外界對中共人民解放軍能否在其建軍百年節點前實現關鍵能力與備戰水平目標的不確定性。明年將是解放軍建軍100年。

不過，梁瀟指出，中國大陸仍將保持國防預算的持續投入以及對軍事現代化的政治承諾，只是一些項目可能面臨延遲、更高成本以及更嚴格的採購監管。

