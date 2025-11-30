快訊

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…真相曝光

連署籲徹查宏福苑大火 傳發起人之一遭拘捕…凸顯國安法下異見遭噤聲

中央社／ 香港30日綜合外電報導
圖為30日，香港市民前往大埔宏福苑火災現場，獻花悼念火災罹難者。香港中通社
圖為30日，香港市民前往大埔宏福苑火災現場，獻花悼念火災罹難者。香港中通社

香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。

位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。

現年24歲的學生關靖豐（Miles Kwan）28日來到香港一處車站外發送傳單，呼籲對這次火災進行獨立調查。他告訴法新社：「我們都對（香港）變成這樣感到不滿，希望事情可以改善。…我們必須坦承，如今香港從裡到外都是坑坑洞洞。」

關靖豐和其他發起人的訴求很快就化為網路連署行動，不到一天就獲得逾一萬人簽名支持。

然而，當地媒體昨晚報導，關靖豐涉嫌煽動，遭警方國安處拘捕，網路連署內容也被刪除。警方拒絕證實拘捕消息，僅表示會根據實際情況並依法採取行動。

法新社今天上午多次致電關靖豐，但遲遲未獲回應。

法新社指出，這起事件顯示，在北京當局緊盯之下，香港異議人士的聲音往往一出現就可能消失。

香港曾是政治參與蓬勃發展之地，但2019年發生「反對逃犯條例修訂草案運動」（反送中運動）後，北京當局於隔年實施嚴厲的國安法，往昔氣氛已不復見。

關靖豐在傳出被捕前不久，北京駐港國安公署才宣稱，「反中亂港分子和別有用心者伺機作亂」，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，揚言「以災亂港」的反中亂港分子一定會受到國安法的追究嚴懲。

28日被問及是否擔心被捕時，關靖豐向法新社表示，他只是「提出非常基本的訴求」。

他說：「如果連這類想法都被視為煽動或『越界』，那我覺得接下來任何事情的後果我都無法預料了，我只能做我真心相信的事。」

「大埔宏福苑火災關注組」連署提出4大訴求，包括「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人負責任）了事」、「全力追究監管疏忽、問責政府官員」。

路透社報導，另有一名現居海外的大埔居民也發起相同訴求的連署。

宏福苑8座大廈去年7月起展開大維修工程，外牆棚架自去年8月起搭建，至今已超過一年。26日下午，宏福苑宏昌閣外的保護網首先起火，其後現場傳出多聲爆炸，火勢再蔓延至周邊6座大廈。

香港廉政公署已就維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，28日已先後拘捕共11人。

香港 國安法 宏福苑 大埔 火災

延伸閱讀

李家超才提暫停…港梅曝宏福苑大火後 香港立法會議員選舉擬如期舉行

香港宏福苑大火 紅十字會捐款專區湧223萬善款

香港宏福苑大火 建築公司宏業28私樓項目停工 11人涉貪被拘

香港宏福苑大火涉貪調查 廉署再拘3名承建商負責人

相關新聞

連署籲徹查宏福苑大火 傳發起人之一遭拘捕…凸顯國安法下異見遭噤聲

香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京...

習近平談端正網路空間：黨中央集中領導 加強治理

據新華社，中共中央政治局11月28日下午就加強網路生態治理進行第23次集體學習。中共中央總書記習近平在主持這場學習時強調...

馬興瑞行蹤成謎之際 新疆常務副主席陳偉俊落馬被查

新疆維吾爾自治區前黨委書記、中共中央政治局委員馬興瑞因缺席中共中央政治局28日集體學習而引發關注之際，中共中央紀委國家監...

前新疆書記馬興瑞在哪？中共政治局集體學習未見其身影

中共中央政治局28日就加強網絡生態治理進行第23次集體學習。但當天央視新聞聯播畫面顯示，今年7月卸任新疆維吾爾自治區黨委...

兩岸觀策／民進黨拿陸配祭旗 續走「抗中保台」路線

最近，陸配參政權爭議成為社會焦點，綠營各種針對性言論齊出，說白了就是拿陸配祭旗，先射箭再畫靶，這顯示民進黨根本沒有從大罷免大失敗學到教訓，還想繼續走「抗中保台」的老路。

大陸民企研製出超音速飛彈 模擬影片瞄準「這國家」

在大陸官方開放政策後，四川的一間大陸民營企業近日發布一款超音速反艦飛彈，最大射程可達一千三百公里，且可通過陸基發射車，打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。