聽新聞
0:00 / 0:00
馬興瑞行蹤成謎之際 新疆常務副主席陳偉俊落馬被查
新疆維吾爾自治區前黨委書記、中共中央政治局委員馬興瑞因缺席中共中央政治局28日集體學習而引發關注之際，中共中央紀委國家監委30日中午通報：新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區政府常務副主席陳偉俊涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
公開資料顯示，現年59歲的陳偉俊為浙江寧海人，長期在浙江為官。2021年5月，陳偉俊自浙江省委常委、溫州市委書記，轉任新疆維吾爾自治區黨委常委，同年6月兼任新疆維吾爾自治區人民政府常務副主席、黨組副書。
陳偉俊在新疆工作時間與馬興瑞高度重疊。馬興瑞2021年底自廣東省長轉任新疆維吾爾自治區黨委書記，直至今年7月1日卸任。近期網上盛傳馬興瑞已於日前遭帶走調查，今年9月3日，馬興瑞還曾登上天安門城樓觀看閱兵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言