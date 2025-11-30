馬興瑞行蹤成謎之際 新疆常務副主席陳偉俊落馬被查

新疆維吾爾自治區前黨委書記、中共中央政治局委員馬興瑞因缺席中共中央政治局28日集體學習而引發關注之際，中共中央紀委國家監委30日中午通報：新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區政府常務副主席陳偉俊涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，現年59歲的陳偉俊為浙江寧海人，長期在浙江為官。2021年5月，陳偉俊自浙江省委常委、溫州市委書記，轉任新疆維吾爾自治區黨委常委，同年6月兼任新疆維吾爾自治區人民政府常務副主席、黨組副書。

陳偉俊在新疆工作時間與馬興瑞高度重疊。馬興瑞2021年底自廣東省長轉任新疆維吾爾自治區黨委書記，直至今年7月1日卸任。近期網上盛傳馬興瑞已於日前遭帶走調查，今年9月3日，馬興瑞還曾登上天安門城樓觀看閱兵。