快訊

美國加州兒童生日派對驚傳槍響！冰淇淋店遭掃射4死10傷 尚未鎖定槍手

高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場

想讓馬鈴薯泥更綿密？別用水煮改加這1物更絲滑：質地是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

馬興瑞行蹤成謎之際 新疆常務副主席陳偉俊落馬被查

聯合報／ 大陸中心／即時報導
新疆維吾爾自治區政府常務副主席陳偉俊30日中午傳出，因涉嫌嚴重違紀違法正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（圖／取自溫州醫科大學網站）
新疆維吾爾自治區政府常務副主席陳偉俊30日中午傳出，因涉嫌嚴重違紀違法正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（圖／取自溫州醫科大學網站）

新疆維吾爾自治區前黨委書記、中共中央政治局委員馬興瑞因缺席中共中央政治局28日集體學習而引發關注之際，中共中央紀委國家監委30日中午通報：新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區政府常務副主席陳偉俊涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，現年59歲的陳偉俊為浙江寧海人，長期在浙江為官。2021年5月，陳偉俊自浙江省委常委、溫州市委書記，轉任新疆維吾爾自治區黨委常委，同年6月兼任新疆維吾爾自治區人民政府常務副主席、黨組副書。

陳偉俊在新疆工作時間與馬興瑞高度重疊。馬興瑞2021年底自廣東省長轉任新疆維吾爾自治區黨委書記，直至今年7月1日卸任。近期網上盛傳馬興瑞已於日前遭帶走調查，今年9月3日，馬興瑞還曾登上天安門城樓觀看閱兵。

新疆 自治區 維吾爾

延伸閱讀

天山腳下…冰天雪地 變成金山銀山

華郵：川普宣布重啟核試之際 中國正在擴建新疆羅布泊核試場

涉強迫勞動遭義抵制 新疆番茄糊出口銳減堆積成山

被台南物價驚呆！新疆妹爽嗑牛肉湯、肉燥飯 1舉動意外掀網議論

相關新聞

馬興瑞行蹤成謎之際 新疆常務副主席陳偉俊落馬被查

新疆維吾爾自治區前黨委書記、中共中央政治局委員馬興瑞因缺席中共中央政治局28日集體學習而引發關注之際，中共中央紀委國家監...

前新疆書記馬興瑞在哪？中共政治局集體學習未見其身影

中共中央政治局28日就加強網絡生態治理進行第23次集體學習。但當天央視新聞聯播畫面顯示，今年7月卸任新疆維吾爾自治區黨委...

兩岸觀策／民進黨拿陸配祭旗 續走「抗中保台」路線

最近，陸配參政權爭議成為社會焦點，綠營各種針對性言論齊出，說白了就是拿陸配祭旗，先射箭再畫靶，這顯示民進黨根本沒有從大罷免大失敗學到教訓，還想繼續走「抗中保台」的老路。

大陸民企研製出超音速飛彈 模擬影片瞄準「這國家」

在大陸官方開放政策後，四川的一間大陸民營企業近日發布一款超音速反艦飛彈，最大射程可達一千三百公里，且可通過陸基發射車，打...

港全城哀悼...公務員協會鮑魚宴引反彈 立法會主席辯稱沒違規哀悼指引

香港進入全城哀悼，路上行人多衣衫素色，公務員協會頂風辦鮑魚宴引起反彈，被拍到豪宴上滿面笑容的立法會主席辯稱沒違哀悼指引。

劍指穩定幣！大陸央行點名涉洗錢等非法風險

受到美國總統川普的支持和美國政府認可的「GENIUS法案」的推動下，「穩定幣」在國外掀起一股熱潮。不過中國人民銀行（大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。