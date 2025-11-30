聽新聞
前新疆書記馬興瑞在哪？中共政治局集體學習未見其身影
中共中央政治局28日就加強網絡生態治理進行第23次集體學習。但當天央視新聞聯播畫面顯示，今年7月卸任新疆維吾爾自治區黨委書記的中央政治局委員馬興瑞，缺席集體學習，其動向再次引發關注。
香港星島日報報導，按政治局委員姓氏筆畫順序，馬興瑞原本排在政治局委員的首位，但央視當晚播出畫面顯示，鏡頭首先拍攝的是外長王毅，馬興瑞並未出席會議。
馬興瑞現年66歲，曾任中國航天科技集團總經理、國家航天局局長等職，有「航天少帥」之稱。馬興瑞在2013年底調任廣東省委副書記，後兼任深圳市委書記，2016年底升任廣東省長，2021年底擔任新疆書記，二十大晉升為政治局委員。
中共中央在7月1日宣布原中共中央統戰部常務副部長陳小江接替馬興瑞擔任新疆書記，新華社當時報導稱，馬興瑞「另有任用」。有觀點認為，陳小將有機會在中共二十一大晉升政治局委員。
自7月1日卸任新疆維吾爾自治區黨委書記至今已五個月時間，中共中央迄今仍未公布馬興瑞新職，近期網上不時傳出馬興瑞出事的消息，可能涉及家族貪腐，但均未能獲得證實。
今年9月3日，馬興瑞曾登上天安門城樓觀看閱兵，但有鏡頭捕捉到他當時眼神呆滯雙手握拳，還不時擦拭額頭。
