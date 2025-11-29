快訊

獨／新竹城隍廟驚傳砍人！17歲工讀生多處刀傷 「臟器外露」送醫中

AI概念股回神了？11月表現兩樣情 這2類「棄兒」跌得特別慘

大陸民企研製出超音速飛彈 模擬畫面瞄準日本這些地區

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸民企研製出超音速飛彈 模擬影片瞄準「這國家」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
凌空天行官網上發布自行研發的超高音速飛彈「馭空戟-1000」，最高可達7倍音速的速度。（百度）
凌空天行官網上發布自行研發的超高音速飛彈「馭空戟-1000」，最高可達7倍音速的速度。（百度）

在大陸官方開放政策後，四川的一間大陸民營企業近日發布一款超音速反艦飛彈，最大射程可達一千三百公里，且可通過陸基發射車，打擊海上移動平台和各類艦艇，模擬動畫瞄準的區域則為日本。消息指出，目前飛彈的基本型已成功量產，造價是傳統飛彈的五分之一至十分之一。

四川凌空天行近日發布影片指出該公司研製的「馭空戟-1000」高超音速飛彈支持五百至一千三百公里射程、五到七馬赫飛行速度及三百六十秒動力巡航時間。影片有實際發射、命中等畫面，還有動畫模擬，俄羅斯衛星通訊社指該飛彈似乎具備自動識別目標、躲避威脅等特性，可通過陸基發射車部署，針對海上移動平台和各類艦艇實施打擊。

值得一提的是，模擬畫面有多枚瞄準日本名古屋與東京周邊等地，疑似回應最近的外交爭議。但影片並未說明，如何透過陸基發射，讓該飛彈突破一千三百公里射程限制達到東京（與大陸沿海距離最近約一千六百公里）。

另據大陸科創版日報，四川凌空天行人士透露「沙漠靶場實彈發射、命中爆炸等畫面為真實場景，瞄準航母等畫面則為動畫特效」。針對網傳這款飛彈單價僅僅為人民幣七十萬（約合台幣三一○萬），知情人士稱這「是外界根據零散資訊自行推算後傳播的」，「但低成本、大規模生產是公司明確的發展方向」。

成都日報引述該公司負責人介紹稱，該彈由成立於二○一二年的北京凌空天行公司牽頭實施，其全資控股的四川凌空天行等公司參與，目前基本型已成功實現量產，而集成人工智慧決策與集群協同能力的「馭空戟-1000智慧型」正處於全力研製階段。

今年十一月大陸國家航天局成立商業航天司，並發布「推進商業航天高質量安全發展行動計劃」，明確「鼓勵國有企業、民營企業優勢配套產品雙向進入對方供應鏈體系」，這一政策為大陸民企進入國防領域提供了一條通道。

飛彈 動畫 影片

延伸閱讀

紐時：中日外交爭端讓高市早苗獲得政治優勢

爺奶級日本達人指導彰化二林手打蕎麥麵認證 明香田國小快閃品嘗

中日關係緊張之際…日本國腳竟拿「最後日本兵」照片合影 母隊發文致歉

俄羅斯無人機、飛彈攻擊基輔多個地區 6人受傷

相關新聞

港全城哀悼...公務員協會鮑魚宴引反彈 立法會主席辯稱沒違規哀悼指引

香港進入全城哀悼，路上行人多衣衫素色，公務員協會頂風辦鮑魚宴引起反彈，被拍到豪宴上滿面笑容的立法會主席辯稱沒違哀悼指引。

大陸開源AI模型全球市占率超越美國 取得關鍵性優勢

中國大陸在「開源」人工智慧（AI）模型如何應用於全世界的競賽中已首度超越美國，取得關鍵性的優勢。根據麻省理工學院（MIT...

大陸民企研製出超音速飛彈 模擬影片瞄準「這國家」

在大陸官方開放政策後，四川的一間大陸民營企業近日發布一款超音速反艦飛彈，最大射程可達一千三百公里，且可通過陸基發射車，打...

劍指穩定幣！大陸央行點名涉洗錢等非法風險

受到美國總統川普的支持和美國政府認可的「GENIUS法案」的推動下，「穩定幣」在國外掀起一股熱潮。不過中國人民銀行（大陸...

南部戰區、中國海警 黃岩島領海領空及周邊戰備警巡與執法巡查

繼日前菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard，PCG）23日派卡布拉號巡邏艦，在黃岩島海域近距離...

習近平談網路治理：在黨中央集中統一領導下，健全網絡綜合治理格局

據新華社，中共中央政治局11月28日下午就加強網絡生態治理進行第二十三次集體學習。中共中央總書記習近平在主持這場學習時強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。