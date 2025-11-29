快訊

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

香港奪命惡火全城哀悼 港公務員協會竟辦鮑魚宴「滿臉笑容」挨批

聽新聞
0:00 / 0:00

港全城哀悼...公務員協會鮑魚宴引反彈 立法會主席辯稱沒違規哀悼指引

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港宏福苑社區大火。美聯社
香港宏福苑社區大火。美聯社

香港進入全城哀悼，路上行人多衣衫素色，公務員協會頂風辦鮑魚宴引起反彈，被拍到豪宴上滿面笑容的立法會主席辯稱沒違規哀悼指引。

香港政府宣佈，為宏福苑大火災，二十九日起一連三日哀悼。香港民政事務總署在全港十八區設置弔唁處，市民們從早上九時至晚上九時到場簽署弔唁冊，有市民專門買來花束獻上。在離火場最近的大埔富亨鄰里社區中心多用途禮堂的弔唁處，早上首度開放，就陸續有巿民入場在弔唁冊上留言。

除了官辦的哀悼活動，不少港人在社交媒體上說，特意取消了原來宴飲遊玩，而香港街頭放眼望去，會發現一片黑白素色衫，有港人在社交媒體上稱有「說不出來的痛」，也有港人說著素色衫，是「香港人嘅默契」。

香港政府於今晨八點，在政府總部東翼前地為大埔宏福苑火災罹難人士舉行默哀儀式。香港特首李家超，以及大陸港澳辦副主任徐啟方等一眾中港官員出席，默哀儀式後，開始降半旗。

大陸駐港中聯辦、中國外交部特派員公署、解放軍駐港部隊的多個軍營，二十九日早上也同期舉行儀式，默哀和降半旗。

在一片哀聲中，香港前高級公務員協會二十八日晚舉行晚宴，聲稱是前高級公務員協會第三十二屆周年大會暨晚宴，主題為「全心全意支持2025年立法會換屆選舉」，晚宴在香港中華總商會會址的中華軒舉行，除上開飲紅酒，透出的菜單上有鹽燒南非鮑魚、姬松茸燉響螺湯、西芹腰果炒蝦球、古法蒸龍躉件、脆皮芝麻雞等。星期六多家媒體爆出夜宴消息，包括現場照片和菜單。

香港立法會主席梁君彥出席夜宴，還滿面笑容的致詞。梁君彥二十九日回應說，晚宴不違反政府哀悼指引，又否認他曾發言談及競選活動，還稱晚宴上突然獲邀發言。對被拍到在活動期間笑，他解釋是因為說到自己快將退休，與前高級公務員一樣，強調現在要同舟共濟、守望相助，不是要挑撥離間。

香港立法會選舉原定十二月七日舉行，在宏福苑大火災及逾百港人遇難下，香港政府已宣布暫停有關選舉活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香港特首 立法會 公務員

延伸閱讀

宏福苑大火死傷慘重 GD心繫香港暖捐100萬港幣

香港宏福苑大火後 民間發起連署要求徹查問責官員

香港大火奪128人命！楊千樺紅館照開唱 挨批「只想賺錢」VS 捐款已得體處理方式

家常港味「梁香好」抵台！7大雞煲鍋嚐得到龍蝦、鮑魚滿滿+港式經典飲品 帶你一秒到香港

相關新聞

港全城哀悼...公務員協會鮑魚宴引反彈 立法會主席辯稱沒違規哀悼指引

香港進入全城哀悼，路上行人多衣衫素色，公務員協會頂風辦鮑魚宴引起反彈，被拍到豪宴上滿面笑容的立法會主席辯稱沒違哀悼指引。

大陸開源AI模型全球市占率超越美國 取得關鍵性優勢

中國大陸在「開源」人工智慧（AI）模型如何應用於全世界的競賽中已首度超越美國，取得關鍵性的優勢。根據麻省理工學院（MIT...

南部戰區、中國海警 黃岩島領海領空及周邊戰備警巡與執法巡查

繼日前菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard，PCG）23日派卡布拉號巡邏艦，在黃岩島海域近距離...

劍指穩定幣！大陸央行點名涉洗錢等非法風險

受到美國總統川普的支持和美國政府認可的「GENIUS法案」的推動下，「穩定幣」在國外掀起一股熱潮。不過中國人民銀行（大陸...

習近平談網路治理：在黨中央集中統一領導下，健全網絡綜合治理格局

據新華社，中共中央政治局11月28日下午就加強網絡生態治理進行第二十三次集體學習。中共中央總書記習近平在主持這場學習時強...

陸委會副主委沈有忠訪歐：「民主台灣」是全球民主的關鍵

大陸委員會副主委沈有忠近日訪問歐洲，與歐盟相關部門、多國駐歐盟友台人士及僑界領袖展開交流，同時強調，中共企圖削弱台灣民主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。