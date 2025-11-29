南部戰區、中國海警 黃岩島領海領空及周邊戰備警巡與執法巡查

繼日前菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard，PCG）23日派卡布拉號巡邏艦，在黃岩島海域近距離貼靠兩艘中國海警船後。共軍南部戰區、中國海警29日接連發布，組織海空兵力位黃岩島領海領空及周邊區域開展戰備警巡與執法巡查。

「南部戰區微信公眾號」發布，11月以來，戰區部隊組織海空兵力，持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。

「中國海警」微信公眾號發布， 11月以來，中國海警持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規跟蹤監視、喊話警告、攔阻驅離非法侵權滋擾船隻和飛機，進一步強化有關海域管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

菲律賓海防署官員 Jay Tarriela 23日在 X 平台披露，海防署 44公尺巡邏艦「卡布拉號」在巴霍德馬辛洛克以東26海里、贊巴萊斯省帕盧伊格西北偏西93海里附近海域執行例行海上巡邏任務時，成功追蹤了兩艘中國海警船。

黃岩島（Scarborough Shoal）是南海爭議的焦點之一，自2012年大陸掌握實際控制權以來，大陸與菲律賓因主權、漁權與戰略位置持續對峙，雙方衝突頻繁。大陸於9月10日宣布在黃岩島設立「國家級自然保護區」引發菲律賓強烈抗議。