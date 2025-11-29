快訊

陸委會副主委沈有忠訪歐：「民主台灣」是全球民主的關鍵

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委沈有忠（右）近日訪問比利時，官方此次並沒有公布他與誰會見，圖為法國民議會友台小組副主席馬佐瑞（Laurent Mazaury，左）在自己多個社群平台貼出的與沈有忠合照，貼文標註的地點是國民議會（Assemblée nationale）。（圖／取自X@Laurent Mazaury ）
大陸委員會副主委沈有忠近日訪問歐洲，與歐盟相關部門、多國駐歐盟友台人士及僑界領袖展開交流，同時強調，中共企圖削弱台灣民主體制並成為改變現狀的「麻煩製造者」，並指出「民主台灣」是印太和平與穩定的核心，更是全球民主與經濟發展的關鍵。

陸委會指出，沈有忠近日赴比利時布魯塞爾訪問，11月26至28日在我駐歐盟大使謝志偉陪同下，與歐盟相關部門、智庫學者、多國駐歐盟友台人士及當地媒體和僑界領袖展開深入交流，闡述「民主台灣」面對中共跨境鎮壓與灰帶衝突威脅現況，並分享我國強化國防自主、多元韌性及國際戰略溝通的具體作為。

沈有忠強調，台灣「一向致力維持台海現狀」，而中共持續推動「反獨、反介入、促融、促統」等對台策略，透過灰色地帶行動、認知戰、統戰分化及在地協力，企圖削弱台灣民主體制並成為改變現狀的麻煩製造者。面對此一威脅，賴總統宣示將提撥約400億美元特別預算，建置「台灣之盾」防禦系統，推動以「拒止」、「韌性」與「智慧化」為核心的防衛架構，結合半導體、資通訊及人工智慧產業優勢，加速國防與軍工產業升級。

他還提到國際戰略溝通的重要性，台灣積極與歐洲理念相近國家深化多層次合作，推進資訊安全與反制中共認知戰，並透過外交、智庫與媒體等多元管道，強化國際社會對台海和平穩定的重視與支持。

據陸委會，歐盟各界與多國友人則認為台海和平穩定與歐洲及全球利益息息相關，願持續與台灣深化安全與戰略溝通合作。

同時，沈有忠在多個交流場合均重申，「民主台灣」是印太和平與穩定的核心，更是全球民主與經濟發展的關鍵。台灣有決心堅守國家主權與安全，在兩岸議題上將持續秉持和平、對等、民主與對話的原則，也呼籲北京以對話而非脅迫的方式與我民選政府共同維持台海的和平和穩定。

值得一提的是，沈有忠去年11月也曾訪問歐洲，與愛沙尼亞、拉脫維亞國會的友台小組交流。

