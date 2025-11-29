快訊

中研院長遴選「陳建仁呼聲高」 陳培哲：中研院存廢更該被討論

十年之約！男子調職淚別橘貓「用鼻尖輕觸手腕回應」 至今還在老地方等待

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

馬克宏下月初訪陸 將尋求建立一個「符合中歐共同利益的關係框架」

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
法國總統馬克宏（右）即將訪陸。圖為2023年4月上一次馬克宏訪陸時，與大陸國家主席習近平在廣州市松園會晤。（新華社）
法國總統馬克宏（右）即將訪陸。圖為2023年4月上一次馬克宏訪陸時，與大陸國家主席習近平在廣州市松園會晤。（新華社）

法國總統馬克宏將於12月3日起對中國進行為期三天的訪問，這是他任內第三次訪問中國。消息稱，他此行希望在歐盟和中國之間建立起一個「服務於雙方利益」的關係框架。據香港《南華早報》28日報導，一名愛麗舍宮消息人士在一匿名的吹風會上透露，馬克龍此行的戰略目標是為了「歐洲作為中國的重要夥伴受到尊重，而不是成為緊張局勢中的一個變數」。

這位消息人士稱，為推動中歐關係穩定，馬克宏將向中方提出在貿易上尋求再平衡、加強安全與和平領域的承諾，並探索建構雙邊關係的新模式。

他強調，馬克宏希望向中國傳達「非常明確的願望，即建立一個符合中歐共同利益的關係框架」。消息人士說，「這個框架不應由中俄關係或中美關係的發展來決定，而是基於中國承認歐洲是重要夥伴這一前提。中國在歐洲擁有根本利益，特別是在涉及烏克蘭和平與安全的問題上。」

他舉例稱，「中國需要先進晶片，歐洲需要獲得稀土的安全供給，兩者在共享和加速技術創新方面有著共同利益。這正是總統希望推動的行事原則，而不是跟隨美方主張，或根據中美關係的變化來調整自身立場。」

外媒都注意到，馬克宏此次訪華沒有如前兩次一般帶上歐盟委員會主席。但「歐洲新聞網」28日報導，由於權限問題，馬克宏將作為歐盟「特使」的角色行動，並向歐盟成員國和歐盟委員會報告。消息人士表示，法國和中國之間的磋商是以歐盟對華政策為指導的，即將中國視作歐盟的關鍵經濟夥伴，也是全面競爭者和制度性對手。

「歐洲新聞網」分析認為，經濟議題將主導馬克宏此行。中國擁有大量在新興領域領先的企業，從人工智慧到電池、無人機，並正向包括歐盟在內的全球市場進軍。隨著歐盟成員國考慮要求中國企業進行技術轉移，馬克宏將主張「共享創新成果」。

法國消息人士稱，「在若干領域，中國如今擁有特別先進的技術，可以與其信任的伙伴，包括歐洲國家共享」。

愛麗舍宮消息人士也提及了被外界視為中法關係一大障礙的烏克蘭問題。他稱，法國方面認識到中方對歐盟制裁中國實體的擔憂，法國希望明確表達其期待，即「中國不向俄羅斯提供任何可助其延續衝突的手段」。他指出，這一立場「與中國公開宣示的促進解決衝突的目標完全一致」。

馬克宏 中美關係 歐盟

延伸閱讀

應對川普關稅 英媒：巴西尋求新平衡但對中國保持警惕

法應對俄威脅 明年增3000年輕自願兵 2035年多5萬人服役

化解關稅衝突…不是馬克宏也非梅克爾！只有他發言可跟川普平起平坐

影／川普馬克宏握手較勁近30秒！影片瘋傳 唇語專家曝兩人互放話

相關新聞

馬克宏下月初訪陸 將尋求建立一個「符合中歐共同利益的關係框架」

法國總統馬克宏將於12月3日起對中國進行為期三天的訪問，這是他任內第三次訪問中國。消息稱，他此行希望在歐盟和中國之間建立...

陸委會副主委沈有忠訪歐：「民主台灣」是全球民主的關鍵

大陸委員會副主委沈有忠近日訪問歐洲，與歐盟相關部門、多國駐歐盟友台人士及僑界領袖展開交流，同時強調，中共企圖削弱台灣民主...

繼法國後再提捍衛二戰成果 王毅向英國安顧問說：盼英國堅守一中原則

據大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨28日在北京會見英國首相國家安全事務顧問鮑威爾。王毅向鮑威爾...

香江風情／香港大火早被預言 後迎「赤馬紅羊」有巨變？

香港新界大埔高樓住宅社區「宏福苑」，11月26日發生香港數十年來最嚴重的火災事故。在這個情迷風水堪輿、信者恆信香港之地，港人自然會要回頭來看大師、師傅們有沒有言之在先，結果發現有人預警又準了。再往前看，則有對風水占星等有研究的學者，預言來年值「赤馬紅羊」，更要當心。 聯合報香港資深特派員李春告訴你，「大師們」誰測準了大火，又對明年有何預警？

首部地方性法規 福建通過兩岸標準共通條例

號稱全大陸首部為促進兩岸標準共通制定的地方性法規已經在大陸福建省人大常委會通過，將於明年一月一日起施行，官方表示，該法規...

賴總統剛開國安高層會議...陸再宣布金門海域執法

在賴總統召開國安高層會議並宣布兩項「守護民主台灣國安行動方案」後，大陸福建海警昨天宣布，當日在金門附近海域依法開展常態執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。