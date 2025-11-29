繼法國後再提捍衛二戰成果 王毅向英國安顧問說：盼英國堅守一中原則

快訊

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
2025年11月28日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見英國首相國家安全事務顧問鮑威爾。 大陸外交部網站
據大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨28日在北京會見英國首相國家安全事務顧問鮑威爾。王毅向鮑威爾闡述了中方在涉日議題上的原則立場，希望英方繼續堅守一個中國原則，與中方共同捍衛二戰勝利成果。

王毅在前一天與法國總統顧問博納通話時，也藉機闡明中方在台灣問題上的立場，批判日本現職領導人發表涉台挑釁言論，公然開歷史倒車。認為中法作為安理會常任理事國和全面戰略夥伴， 應當共同維護二戰勝利成果。希望法方繼續堅定恪守一個中國原則。

自24日晚間大陸國家主席習近平與美國總統川普通話，採取維護二戰勝利成果以及戰後秩序作為譴責日本首相高市早苗涉台言論的論述訴求主軸後，王毅連兩日向聯合國安理會另兩個常任理事國法國、英國的外交、安全事務官員，以捍衛二戰勝利成果的論述，鞏固安理會常任理事成員的立場，加上俄羅斯在高市早苗發出涉台言論後，其外交部發言人札哈羅娃已分別於18、20、27日，三度就此事批判日本，此一論述主軸立場至少已周知所有安理會另外四常，並獲相應支持。

不過，鮑威爾並不像法國總統顧問博納在王毅闡述立場後，立即回應「堅定不移奉行一個中國政策，理解中方在台灣問題上的正當立場」，並沒有就「一個中國」的政策或原則進行表態。不過，英國首相施凱爾已定於明年一月底訪陸，或可能就此做出進一步闡述。

據大陸外交部消息，王毅說，中英同為聯合國安理會常任理事國，承擔重要國際責任。當前國際情勢變亂交織，中英雙方應保持戰略溝通，增進相互信任，加強必要協調。希望英方從長遠角度看待中英關係，理性友善對待中國發展，奉行積極務實對華政策，同中方相向而行，直面解決問題，把握合作主基調，推動中英關係實現健康穩定發展，也為促進世界和平發展繁榮作出積極貢獻。

王毅他闡述了中方在涉日議題上的原則立場，希望英方繼續堅守一個中國原則，與中方共同捍衛二戰勝利成果。

而鮑威爾則強調，中國在當今世界發揮舉足輕重作用，英國工黨政府願發展連貫、持久、戰略性的對華關係，同中方進一步加強各層級經常性對話，推動富有成果的合作。

雙方也就烏克蘭危機等議題交換了看法。

