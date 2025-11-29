聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統剛開國安高層會議...陸再宣布金門海域執法

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
大陸海警28日再度到金門海域執法巡查。圖為去年2月底大陸海警在金門附近的畫面。圖／取自「中國海警」微博
大陸海警28日再度到金門海域執法巡查。圖為去年2月底大陸海警在金門附近的畫面。圖／取自「中國海警」微博

在賴總統召開國安高層會議並宣布兩項「守護民主台灣國安行動方案」後，大陸福建海警昨天宣布，當日在金門附近海域依法開展常態執法巡查，這是九月底以來大陸官方首度披露。

大陸海警局東海分局發言人朱安慶昨天表示，十一月廿八日福建海警位於金門附近海域依法開展常態執法巡查。十一月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，「進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序」。

去年金門漁船案造成二名大陸漁民不幸死亡後，大陸海警於當年二月十八日宣布，福建海警將於金廈海域開展常態化執法巡查，並還曾延伸至東引島、馬祖島、烏坵附近海域開展綜合執法巡查。

大陸國台辦發言人也於去年二月起公開否認「禁止、限制水域」的存在，其後有大陸海警、海監、漁政、海巡、科研船及其他公務船多次進入金門禁限制水域，進行其「常態化執法巡查」。

相關在金門海域的活動，按照大陸海警的披露，頻率都是每月底一次，但在今年九月廿八日後，整個十月官方沒有公布任何在金門海域執法巡查的新訊息，直到昨天再度進行。

金門 福建 國安 國台辦 海巡 金廈海域

延伸閱讀

回應「2027武統」議題 羅文嘉：台灣要有自我防衛的決心

每週只營業三天！ 金門隱藏版古厝咖啡館「隱室．微光」夜間限定　微醺調酒茶香巧搭大人味甜點

通過特定行業距校規定 金門縣府：加強輔導查緝

中共福建省委：「十五五」將推進金門、馬祖通橋「大陸側建設」

相關新聞

首部地方性法規 福建通過兩岸標準共通條例

號稱全大陸首部為促進兩岸標準共通制定的地方性法規已經在大陸福建省人大常委會通過，將於明年一月一日起施行，官方表示，該法規...

賴總統剛開國安高層會議...陸再宣布金門海域執法

在賴總統召開國安高層會議並宣布兩項「守護民主台灣國安行動方案」後，大陸福建海警昨天宣布，當日在金門附近海域依法開展常態執...

吳豊山、羅文嘉將赴新加坡出席活動？海基會：仍在協調中

近日有媒體披露海基會董事長吳豊山、海基會祕書長羅文嘉將於12月前往新加坡出席「亞洲台灣商會聯合總會」年會，對此海基會28...

內政部指陸配任公職有國安威脅 海基會重申「多數陸配認同民主制度」

近期陸配參政權議題不斷受到關注，國民黨立委提案修改《國籍法》，讓陸配參政權得以解套，但內政部強調，中共目前屬於境外敵對勢...

助攻台商布局 海基會將赴星國與會亞總會議

亞洲台灣商會聯合總會將於12月上旬在新加坡召開理監事聯席會議，海基會規劃出席。海基會副秘書長黎寶文表示，致力於為在陸台商...

回應「2027武統」議題 羅文嘉：台灣要有自我防衛的決心

賴清德總統日前提及「中國大陸以2027年為武統台灣目標」，引發高度關注。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天受訪時表示，金門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。