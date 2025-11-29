首部地方性法規 福建通過兩岸標準共通條例

號稱全大陸首部為促進兩岸標準共通制定的地方性法規已經在大陸福建省人大常委會通過，將於明年一月一日起施行，官方表示，該法規為「小三通」邁向「新四通」打下堅實基礎。同時條文也確立了「台灣地區先進標準在本省採用、本省先進標準在台灣地區採用、空白領域標準共通研製採用」的機制。

據福建日報，十一月廿七日「福建省促進兩岸標準共通條例」經福建省十四屆人大常委會第十九次會議表決通過，將於明年一月一日起施行。相關草案今年九月提交該省人大常委會會議一審。

陸方所謂的「新四通」，係指中共總書記習近平二○一九年提出的「兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通」。此前，兩岸在行業標準、名詞術語、職業認證等方面有許多的差異。

上述「條例」還鼓勵兩岸攜手開展標準化合作，確立了「台灣地區先進標準在本省採用、本省先進標準在台灣地區採用、空白領域標準共通研製採用」的機制，明確台胞台企參與標準制定享有同等待遇。

福建省市場監管局相關負責人表示，將積極開展兩岸標準共通試點，持續完善兩岸標準共通服務平台，推動實施效果良好的共通標準轉化為國家標準或國際標準。

今年二月，大陸市場監總局、福建省聯合召開「共同推進兩岸融合發展示範區建設」專題記者會，當時官方宣布大陸已累計訂定兩岸共通標準二八五項（目前已發布共通標準三百餘項），覆蓋電子資訊技術、農產品、服務業、新能源等兩岸各具優勢領域，也打造「兩岸標準共通服務平台」，並吸納四十名台灣專家加入標準化技術委員會。