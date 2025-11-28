吳豊山、羅文嘉將赴新加坡出席活動？海基會：仍在協調中

近日有媒體披露海基會董事長吳豊山、海基會祕書長羅文嘉將於12月前往新加坡出席「亞洲台灣商會聯合總會」年會，對此海基會28日證實有收到邀請，但詳細情況仍在協調中。

海基會副秘書長、發言人黎寶文28日下午回應媒體詢問時做上述表示。

他提到，海基會在過去兩年，大部分的工作是在想辦法建立與中國大陸、世界各地的台商的連接，尤其美中的戰略對抗還有關稅戰的相關議題，台商感到不確定性非常高，希望能夠分散風險。所以在過去兩年，海基會一直都跟亞洲台商總會保持密切的聯繫，也舉辦過多次的活動，因此亞洲台商總會在過去都會邀請海基會的長官出席年會，去年在馬來西亞的時候就邀請了羅文嘉出席，今年是「援例」邀請。

黎寶文透露，邀請送過來了之後，現在內部還在做一些討論跟評估，而且跟對方還需要做一些協調。所以不論是出席的成員跟相關行程，現在都還在協調當中，還有包含出席的商會的成員，相關的細節目前都還在協調當中，俟有更明確進一步確定的消息之後，再向外說明。

至於有沒有「踩線」？他說，過程中海基會跟陸委會都有充分溝通，沒有「先斬後奏」的情況。