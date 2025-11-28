快訊

吳豊山、羅文嘉將赴新加坡出席活動？海基會：仍在協調中

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
海基會董事長吳豊山（右）、副董事長羅文嘉（左）傳出即將到新加坡出席活動，但海基會表示仍在協調中。圖為兩人先前在立法院內政委員會備詢。（記者陳宥菘／攝影）

近日有媒體披露海基會董事長吳豊山、海基會祕書長羅文嘉將於12月前往新加坡出席「亞洲台灣商會聯合總會」年會，對此海基會28日證實有收到邀請，但詳細情況仍在協調中。

海基會副秘書長、發言人黎寶文28日下午回應媒體詢問時做上述表示。

他提到，海基會在過去兩年，大部分的工作是在想辦法建立與中國大陸、世界各地的台商的連接，尤其美中的戰略對抗還有關稅戰的相關議題，台商感到不確定性非常高，希望能夠分散風險。所以在過去兩年，海基會一直都跟亞洲台商總會保持密切的聯繫，也舉辦過多次的活動，因此亞洲台商總會在過去都會邀請海基會的長官出席年會，去年在馬來西亞的時候就邀請了羅文嘉出席，今年是「援例」邀請。

黎寶文透露，邀請送過來了之後，現在內部還在做一些討論跟評估，而且跟對方還需要做一些協調。所以不論是出席的成員跟相關行程，現在都還在協調當中，還有包含出席的商會的成員，相關的細節目前都還在協調當中，俟有更明確進一步確定的消息之後，再向外說明。

至於有沒有「踩線」？他說，過程中海基會跟陸委會都有充分溝通，沒有「先斬後奏」的情況。

回應「2027武統」議題 羅文嘉：台灣要有自我防衛的決心

賴清德總統日前提及「中國大陸以2027年為武統台灣目標」，引發高度關注。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天受訪時表示，金門...

助攻台商布局 海基會將赴星國與會亞總會議

亞洲台灣商會聯合總會將於12月上旬在新加坡召開理監事聯席會議，海基會規劃出席。海基會副秘書長黎寶文表示，致力於為在陸台商...

內政部指陸配任公職有國安威脅 海基會重申「多數陸配認同民主制度」

近期陸配參政權議題不斷受到關注，國民黨立委提案修改《國籍法》，讓陸配參政權得以解套，但內政部強調，中共目前屬於境外敵對勢...

陸配若「六改四」會讓依親者影響健保？海基會：每年依親名額未變

國民黨立委許宇甄提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第十七條條文修正草案」，擬將大陸配偶取得身分證的年限，從六年縮短成四...

中共福建省委：「十五五」將推進金門、馬祖通橋「大陸側建設」

大陸與我金門縣、連江縣的通水、通氣、通橋、通電議題早已有多年的探討，目前已有大陸與金門的通水管道運行，而最新官方規劃文件...

