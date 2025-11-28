內政部指陸配任公職有國安威脅 海基會重申「多數陸配認同民主制度」

近期陸配參政權議題不斷受到關注，國民黨立委提案修改《國籍法》，讓陸配參政權得以解套，但內政部強調，中共目前屬於境外敵對勢力，原陸籍人士在未放棄該國國籍前，據中共國家安全法有配合情報單位要求提供情報義務，將造成國安威脅。而海基會今日重申，仍然認為大多數陸配認同民主制度，同時強調內政部新聞稿「不是指所有嫁來台灣的陸配都有國安疑慮」。

內政部27日晚間針對陸配擔任民選公職人員一事表示，中共目前屬於境外敵對勢力，原陸籍人士在未放棄該國國籍前，比如據中共國家安全法規定，有配合情報單位要求提供情報義務，顯與國籍法所欲規範之公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。

目前在台灣的陸配超過36萬，海基會28日下午舉行例行背景說明會，本報記者詢問，內政部上述說法是否可能在指涉所有陸配都有國安威脅的可能性？對此海基會副秘書長黎寶文提到，中國大陸是否為境外敵對勢力，這在反滲透法等相關法律都有明確定義，這是關於事實的陳述。中國大陸有相關國家安全法律也是事實，「我也同意大部分陸配在台灣都是安居樂業，希望融入台灣社會，甚至希望積極成為台灣社會一份子，為台灣社會貢獻心力」。

但他強調，「沒辦法控制、了解到底中共政權在什麼時間點、什麼情況要運用這樣的力量、動員它的國民」，這都非操之在我。

黎寶文並提及，如果中國大陸能放棄對台灣武力威脅，在法律裡不要用舉國體制做情報蒐集、國安工作，對於減輕周邊國家包含台灣的國安疑慮都會有幫助，「所以我認為問題根本不在於陸配，根本在於中國大陸對台灣威脅沒有降低，武統一直都是它們不放棄的目標」。若用交流取代對抗，才對兩岸和平、兩岸人民往來、陸配在台安居樂業會有更直接幫助。

至於海基會是否仍認為大部分陸配依然認同民主制度？黎寶文肯定地說「相信啊」，跟陸配互動過程中，陸配也都非常欣賞台灣民主價值，不論來到台灣多久、看到電視上批評台灣的政策都覺得很有意思，即便只是來一學期的陸生，都覺得是大陸非常難想像的情況。

而黎寶文也認為，這篇內政部新聞稿「應該不是指所有嫁來台灣的陸配都有國安疑慮」。

對於衛福部長石崇良28日就陸配六改四後依親來台者的健保情況說「從公平正義來看須要審慎思考」，這樣的發言會不會挑起民眾對立？黎寶文說，若要談陸配在台灣跟整體台灣社會產生對立或者是刻板印象，最重要的來源並不在於陸配本身，而是來自於中國大陸從來沒有放棄過對台灣的威脅，這樣子的一個認知印象，對台灣社會所形成的認知，這個才是問題的癥結。

此外就陸委會主委邱垂正表示陸委會有去關懷先前被解職的花蓮陸配村長鄧萬華，海基會是否有去？黎寶文說海基會在事件發生後就有陸配關懷科長第一時間去給予關懷，詢問在生活上的困境是否有可以協助之處，一直跟村長保持密切聯繫，也提供必要協助。