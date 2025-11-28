快訊

回應「2027武統」議題 羅文嘉：台灣要有自我防衛的決心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
針對賴清德總統提及「中國大陸以2027年為武統台灣目標」，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天受訪時表示，總統談話重點在於提升防衛能力，台灣必須具備維持和平的實力與決心。記者蔡家蓁／攝影
針對賴清德總統提及「中國大陸以2027年為武統台灣目標」，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天受訪時表示，總統談話重點在於提升防衛能力，台灣必須具備維持和平的實力與決心。記者蔡家蓁／攝影

賴清德總統日前提及「中國大陸以2027年為武統台灣目標」，引發高度關注。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天受訪時表示，金門最清楚戰火威脅的真實性，從古寧頭到823砲戰，金門在第一線守住台澎金馬，使台灣得以延續自由民主制度。他強調，總統談話重點在於提升防衛能力，「若沒有自我防衛，敵人如入無人之境」，台灣必須具備維持和平的實力與決心。

羅文嘉指出，面對中共的企圖，台灣不會主動挑釁，但若遭破壞制度或侵犯領域，我們必須具備反制能力。他並提到，全球歷史也一再證明，一個沒有自我防衛能力的國家，容易遭受威脅或操弄；因此，政府提高國防預算、強化防衛力量，是維持和平的重要基礎。

羅文嘉今天下午3時許在金湖飯店與福建沿海20多位台商會長閉門座談。他在會前受訪時表示，台商是海基會重要服務對象，此行主要聽取他們在中美貿易關係緊張、全球供應鏈重組下的需求。

他說，小三通是台商返台最便捷的路線，也是兩岸人道救援的關鍵通道，海基會與金門紅十字會常年合作，完成多起急難後送任務，「救人不分顏色、不分政黨」，因此特別到金門向第一線工作人員致謝。

至於有台商反映，近期台金機票與小三通船票「一票難求」。羅文嘉表示，他的確有聽到台商與金門朋友的聲音，他坦言，疫情後陸客回流，加上台商往返及台灣旅客赴陸需求同時增加，形成運能壓力，他將把意見帶回台北，請相關部會研議改善。

針對媒體詢問外界關注的新四通、通電通橋等議題，羅文嘉說此行焦點在小三通與台商需求，並未將金門地方建設納入行程，但若台商在會中提出，他都會予以回應。

「海基會是台商的娘家。」羅文嘉強調，海基會的三大核心任務是「民主、和平、人道」，即便兩岸制度不同，但在急難救助上，台商協會始終與海基會站在同一陣線，「感謝各地台商成為海基會的第一線夥伴」。

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天下午在金湖飯店與福建沿海20多位台商會長閉門座談，開會前羅文嘉與各會長握手致意。記者蔡家蓁／攝影
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天下午在金湖飯店與福建沿海20多位台商會長閉門座談，開會前羅文嘉與各會長握手致意。記者蔡家蓁／攝影
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天在金湖飯店與福建沿海20多位台商會長閉門座談，他在致詞時提到，海基會是台商的娘家，感謝各地台商成為海基會的第一線夥伴。記者蔡家蓁／攝影
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天在金湖飯店與福建沿海20多位台商會長閉門座談，他在致詞時提到，海基會是台商的娘家，感謝各地台商成為海基會的第一線夥伴。記者蔡家蓁／攝影
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天下午在金湖飯店與福建沿海台商會長閉門座談，各地會長陸續到場。記者蔡家蓁／攝影
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天下午在金湖飯店與福建沿海台商會長閉門座談，各地會長陸續到場。記者蔡家蓁／攝影
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天下午在金湖飯店與福建沿海20多位台商會長閉門座談。記者蔡家蓁／攝影
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天下午在金湖飯店與福建沿海20多位台商會長閉門座談。記者蔡家蓁／攝影

台商 海基會 金門

