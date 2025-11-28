回應「2027武統」議題 羅文嘉：台灣要有自我防衛的決心

賴清德總統日前提及「中國大陸以2027年為武統台灣目標」，引發高度關注。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天受訪時表示，金門最清楚戰火威脅的真實性，從古寧頭到823砲戰，金門在第一線守住台澎金馬，使台灣得以延續自由民主制度。他強調，總統談話重點在於提升防衛能力，「若沒有自我防衛，敵人如入無人之境」，台灣必須具備維持和平的實力與決心。

羅文嘉指出，面對中共的企圖，台灣不會主動挑釁，但若遭破壞制度或侵犯領域，我們必須具備反制能力。他並提到，全球歷史也一再證明，一個沒有自我防衛能力的國家，容易遭受威脅或操弄；因此，政府提高國防預算、強化防衛力量，是維持和平的重要基礎。

羅文嘉今天下午3時許在金湖飯店與福建沿海20多位台商會長閉門座談。他在會前受訪時表示，台商是海基會重要服務對象，此行主要聽取他們在中美貿易關係緊張、全球供應鏈重組下的需求。

他說，小三通是台商返台最便捷的路線，也是兩岸人道救援的關鍵通道，海基會與金門紅十字會常年合作，完成多起急難後送任務，「救人不分顏色、不分政黨」，因此特別到金門向第一線工作人員致謝。

至於有台商反映，近期台金機票與小三通船票「一票難求」。羅文嘉表示，他的確有聽到台商與金門朋友的聲音，他坦言，疫情後陸客回流，加上台商往返及台灣旅客赴陸需求同時增加，形成運能壓力，他將把意見帶回台北，請相關部會研議改善。

針對媒體詢問外界關注的新四通、通電通橋等議題，羅文嘉說此行焦點在小三通與台商需求，並未將金門地方建設納入行程，但若台商在會中提出，他都會予以回應。