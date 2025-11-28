快訊

陸配若「六改四」會讓依親者影響健保？海基會：每年依親名額未變

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
海基會副秘書長兼發言人黎寶文28日針對陸配與健保議題強調，是否影響收支不是海基會能夠確定的，但依親的數額沒有變動。（記者廖士鋒／攝影）
海基會副秘書長兼發言人黎寶文28日針對陸配與健保議題強調，是否影響收支不是海基會能夠確定的，但依親的數額沒有變動。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨立委許宇甄提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例第十七條條文修正草案」，擬將大陸配偶取得身分證的年限，從六年縮短成四年（六改四），引起綠營抨擊會讓循此依親來台定居的高齡者加重台灣健保負擔，衛福部長石崇良也說「從公平正義來看，確實需要謹慎的思考」。不過海基會28日證實，目前相關規定的依親名額（每年額度60名）並沒有變動。

對於依親居留加保是否將加重健保負擔，衛福部長石崇良今（28）日表示，從依親高齡者的健保費都是支出遠大於收入，而國人是從年輕就開始繳保費，後面才用到，「對高齡者直接入籍到台灣使用健保，從公平正義來看，確實需要謹慎的思考」。

針對相關的議題，海基會發言人黎寶文28日下午指出，健保費不是海基會職責，健保本來就是一個在國際上大家稱讚的制度，這到底是社會福利還是社會保險？兩者本來就有落差，當然一定要有所取捨。這都是屬於權責機關主管機關相關業務，制度怎麼調整、相關法規怎麼因應，海基會立場就是尊重主管機關，

黎寶文強調，健保並不是海基會的職責，海基會能夠做的事情，就是把陸配朋友的心聲，然後反正給主管機關做參考。如果未來真的修訂了，或者是說健保的相關規範有所改變，陸配朋友的心聲或者是反應，我們會把它如實的轉給主管機關。

他並指，台灣的全民健保是在國際上大家稱譽的制度，也長期在討論到底全民健保是社會福利還是社會保險，兩者制度設計跟政策設計上本來就有蠻大的不同。如果說同時要兼顧這兩者的話，當然就會一定要有所取捨。這一部分都是屬於主管機關的業務，海基會的立場就是尊重主管機關的選擇。

本報記者詢問，目前依據內政部訂定的「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留及定居數額表」，明確規定70歲以上依親來台的每年限額為60名，是否六改四、甚至六改三其實都不會影響到數額規定？就此，黎寶文回應時重申，如何影響健保的收支，這部分真的不是海基會能夠確認的，但來台依親相關的規定，本來就在規定裡面，「目前也沒有變動」。

