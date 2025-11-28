「十五五」將推進向金門 中共福建省委：馬祖通橋「大陸側建設」

大陸與我金門縣、連江縣的通水、通氣、通橋、通電議題早已有多年的探討，目前已有大陸與金門的通水管道運行，而最新官方規劃文件顯示，「十五五時期」大陸福建省將會「推進向金門、馬祖通水通電通氣通橋大陸側項目建設」，形同宣告不僅是金廈大橋的廈門段、就連福馬大橋的大陸段也會有所鋪陳。

陸方的福建省政府28日披露11月20日中共福建省第十一屆委員會第九次全體會議通過的「中共福建省委關於制定福建省國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」，透露上述規劃。

這次的用語是推進「大陸側項目建設」，相較上次2020年底中共福建省委十四五規畫建議僅提到的「持續推進金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋」，明顯有所不同。

十五五時期，大陸福建省在兩岸融合發展上的目標是兩岸融合發展示範區建設成果更加豐碩，台胞台企同等待遇政策體系更加健全，閩台人員往來、貿易投資便利度明顯提高，閩台交流合作向更寬領域、更深層次拓展，推動打造兩岸共同家園、建設兩岸共同市場、弘揚兩岸共同文化邁出新的更大步伐，全域融合格局基本形成。

目前金門與泉州晉江已經有通水，計畫於2014年由行政院核定，在金門的部分，大陸引水工程計海底管線工程總經費新台幣13.5億元，中央政府補助85%，餘由金門縣政府負擔，並由金門縣政府自來水廠與陸方福建省供水有限公司簽訂長達30年的購水契約，單價為每度原水新台幣9.86元。

由於金馬地區資源稀缺，運補不易，近年我方金門縣、連江縣多次表達希望與對岸通橋的意願，金門縣議會去年8月有兩政團公開呼籲全力支持「金廈大橋」興建，連江縣長王忠銘去年5月也率團赴福州舉行「第7次福馬磋商會」，就通橋的部分，初步達成大陸福建省琅岐至馬祖南竿為規劃路線，並建立技術交流平台。

至於陸方目前也支持「率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋」。陸方福建省發改委2019年曾披露進度，一在通水上，泉州、晉江市政府已成立向金門供水安全保障工作領導小組，制訂《福建向金門供水安全保障工作方案》。馬祖通水涉及的連江官嶺至黃岐輸水管道工程已開展設計工作。二在通電上，已明確採用柔性直流輸電系統，相關方案已經大陸國家電網公司論證。涉及福建側的輸配電配套工程已在開展前期工作，爭取部分工程年內核准開工。三在通氣上，已初步確定通氣方式，正開展商務合作協商。四是在通橋上，已進入可行性研究階段。

不過陸委會曾指金廈大橋衍生「巨大國家安全風險」。2024年8月並表示金廈大橋是「習五條」中深化兩岸融合發展優先推動事項，明顯有對台政治和戰略意圖，並非單純「通橋」。陸委會也在27日重申，為確保國家安全和利益，目前政府並沒有推動任何兩岸間通橋的政策和規劃。

目前金廈大橋廈門段已經於2023年10月開工，該段預計2027年通車，但金門段尚未有實質進展。大陸國台辦發言人彭慶恩日前提到，金廈大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門輸送「水、電、燃氣」，這一宣示相當於「四通」可一起完成。