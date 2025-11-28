快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

三大法人11月大賣4312億元 台股月線止步連6紅翻黑

聽新聞
0:00 / 0:00

塔吉克武裝襲擊事件致大陸民眾3死1傷 陸使館：嚴懲兇手

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸在塔吉克的人員，傳出因武裝襲擊造成3死1傷。圖為位於塔吉克西部的銻礦場，該礦場設施由中國大陸與塔吉克合資企業擁有。（路透）
大陸在塔吉克的人員，傳出因武裝襲擊造成3死1傷。圖為位於塔吉克西部的銻礦場，該礦場設施由中國大陸與塔吉克合資企業擁有。（路透）

大陸民眾在境外遇襲又一起，塔吉克與阿富汗邊境的襲擊事件導致了3為大陸民眾死亡、1人受傷，大陸使館對此嚴重犯罪行徑強烈譴責，要求塔方敦促有關方面嚴懲兇手。

大陸駐塔吉克大使館28日發布情況通報和安全提示，內容指出，11月26日晚間，位於塔吉克和阿富汗邊境的哈特隆州沙姆西丁．紹欣區發生武裝襲擊事件，造成3名大陸公民死亡，1名大陸公民受傷。

該使館表示，強烈譴責這一嚴重犯罪行徑，對遇難同胞表示深切哀悼，向遇難者親屬致以誠摯慰問。使館第一時間啟動應急處置機制，於27日上午派工作組趕赴事發地全力開展善後處置，慰問並妥善安置傷者及陸方企業人員。

同時，要求塔方敦促有關方面「徹查襲擊事件、嚴懲兇手，並採取切實有效措施保護在塔中國公民、機構和項目安全」。

據指出，塔國外交部27日發表聲明譴責上述襲擊事件。大陸使館緊急提醒旅塔大陸公民密切關注地區安全形勢，勿前往塔阿邊境地區投資和務工。請正在該地區的大陸公民儘早撤離。

據法新社報導，塔吉克當局27日表示，3名在塔吉克邊境地區工作的大陸工人在一場從阿富汗境內發動的襲擊中遇害。塔吉克與阿富汗塔利班的關係長期緊張，近幾個月來，兩國邊境地區多次爆發衝突。塔吉克外交部稱，南部地區一家大陸公司的工人遭到無人機和槍械襲擊，但官方未透露襲擊者的身份。

德國之聲表示，極端組織武裝分子活躍在塔阿兩國之間綿延約1,350公里的山區邊境地區。塔吉克是前蘇聯加盟國中最貧窮的國家之一，穆斯林人口占多數。自塔利班2021年重新掌權以來，該國一直擔憂極端主義可能再次抬頭。多家大陸企業在塔吉克運營，尤其是在礦業和自然資源領域，通常位於多山的邊境地區。去年已有1名大陸工人在阿富汗邊境附近發生的類似襲擊中喪生。

另據大陸外交部消息，中共政治局委員兼外長王毅22日在杜尚貝與塔吉克外長穆赫里丁舉行首次戰略對話，雙方還就阿富汗問題交換了意見。王毅表示，阿富汗是中塔搬不走的共同鄰居，大陸願著眼地區和平穩定，繼續與塔方在阿富汗問題上加強協作，支持阿富汗推進重建發展。

阿富汗 外交部 工人

延伸閱讀

陸與吉爾吉斯外長首次戰略對話 吉方：恪守一中、支持聯大2758號決議

王毅通話伊朗外長 籲推動核問題重回對話談判

王毅：中國大陸願與歐盟商簽自貿協定 雙方不是對手

德外長與王毅通話 將重啟訪中行程

相關新聞

「十五五」將推進向金門 中共福建省委：馬祖通橋「大陸側建設」

大陸與我金門縣、連江縣的通水、通氣、通橋、通電議題早已有多年的探討，目前已有大陸與金門的通水管道運行，而最新官方規劃文件...

塔吉克武裝襲擊事件致大陸民眾3死1傷 陸使館：嚴懲兇手

大陸民眾在境外遇襲又一起，塔吉克與阿富汗邊境的襲擊事件導致了3為大陸民眾死亡、1人受傷，大陸使館對此嚴重犯罪行徑強烈譴責...

泡泡瑪特拓展海外市場有成 Labubu首次亮相紐約梅西百貨遊行

大陸潮玩品牌龍頭泡泡瑪特積極向海外市場，並在重大文化活動中亮相。美國紐約梅西百貨感恩節遊行27日舉行，泡泡瑪特於該活動首...

大陸首部「促進兩岸標準共通」地方性法規誕生！ 確立採用機制

號稱全大陸首部為促進兩岸標準共通制定的地方性法規已經在大陸福建省人大常委會通過，將於明年1月1日起施行，官方表示，該法規...

中越關係更密切？ 華為、中興獲越南5G合同引西方憂慮

路透社報導，七位直接了解情況的人士向路透社透露，中國領先的電信公司華為和中興通訊今年贏得了一系列向越南供應 5G 設備的...

禁日水產無效？壽司郎上海店爆滿「比美簽還難約」

日本首相高市早苗11月7日在國會的「台灣有事」論引發中日關係緊張，大陸官方及官媒接力抨擊，還呼籲中國公民避免前往，並再度宣布停止進口日本水產品。儘管在大陸社群平台上，「抵制日本」成為熱門話題，但實際觀察日本餐飲品牌在大陸的市況，卻呈現另一種對比。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。