馬克宏下周訪陸會習近平 彭博：打算邀習出席G7峰會

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
法國總統馬克宏（左）將於12月3日起訪問中國大陸3天，將與大陸國家主席習近平會面。圖為兩人去年11月在G20峰會會面。新華社資料照
法國總統馬克宏（左）將於12月3日起訪問中國大陸3天，將與大陸國家主席習近平會面。圖為兩人去年11月在G20峰會會面。新華社資料照

法國總統府當地時間廿六日宣布，法國總統馬克宏將於十二月三日起，對中國大陸進行為期三天的國是訪問，屆時將前往北京以及四川成都，並與大陸國家主席習近平會面。不過，大陸外交部尚未官宣證實。這是馬克宏繼二○二三年四月之後，時隔二年半後再次訪問大陸，也是馬克宏第四度訪問大陸。而習近平去年五月曾訪問法國。

法廣報導，法國總統府聲明指出，馬克宏將於十二月三日至五日訪問大陸。雙方將討論中法戰略夥伴關係中的重大問題，以及多個重大國際事務和合作領域。

聲明還說，馬克宏將推動一項在經濟和貿易領域實現合作與平衡的議程，這一目標將是法國二○二六年擔任七國集團（Ｇ７）主席國的核心內容。

彭博日前引述消息稱，馬克宏正考慮邀請習近平出席明年在法國舉行的Ｇ７峰會，並已與部分盟友討論此一構想。

法國世界報指出，馬克宏此次訪問，正值大陸本周將二隻旅法大貓熊接回成都之際。大陸駐法國大使館公使陳棟承諾，未來會向法國租借其它大貓熊。

南華早報指出，馬克宏此次對大陸國是訪問之際，歐洲國家正忙於應對美國總統川普提出的烏克蘭和平計畫，以及中歐之間日益緊張的貿易關係。

馬克宏 法國 習近平 貓熊 川普 烏克蘭

相關新聞

賴總統追加國防預算抗中 陸國台辦回嗆：台獨意味戰爭

為全力守護「民主台灣」，總統賴清德昨提出將追加1.25兆元國防預算、兩大「守護民主台灣行動方案」，稱北京當局「以2027...

暌違20年軍控白皮書 陸要求日本清理二戰遺留在中化武

中國大陸相隔廿年發布軍控白皮書，宣稱在核武器的規模和發展始終採取極為克制的態度，核子試驗次數最少，並關停重慶、青海等地的...

馬克宏下周訪陸會習近平 彭博：打算邀習出席G7峰會

法國總統府當地時間廿六日宣布，法國總統馬克宏將於十二月三日起，對中國大陸進行為期三天的國是訪問，屆時將前往北京以及四川成...

王毅和法國總統外事顧問通話 批日涉台挑釁、籲法方恪守一中

中日關係緊張之際，大陸對外動作頻頻。大陸外交部長王毅今日「應約」和法國總統外事顧問伯納（Emmanuel Bonne）通...

會台灣訪團 大陸國台辦主任宋濤再批日本：外來干涉必遭失敗

大陸國台辦主任宋濤27日在北京會見台灣訪團，他再度就日本首相高市早苗的言論發表批評，強調「對日本圖謀介入台海事務、幹涉中...

羅文嘉訪金門紅會 強調兩岸政治有分歧、人道救援無界線

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今日抵達金門，展開兩天行程。他在拜會金門紅十字會時強調，儘管兩岸政治氛圍緊繃，但在人道救援上...

