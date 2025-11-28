聽新聞
馬克宏下周訪陸會習近平 彭博：打算邀習出席G7峰會
法國總統府當地時間廿六日宣布，法國總統馬克宏將於十二月三日起，對中國大陸進行為期三天的國是訪問，屆時將前往北京以及四川成都，並與大陸國家主席習近平會面。不過，大陸外交部尚未官宣證實。這是馬克宏繼二○二三年四月之後，時隔二年半後再次訪問大陸，也是馬克宏第四度訪問大陸。而習近平去年五月曾訪問法國。
法廣報導，法國總統府聲明指出，馬克宏將於十二月三日至五日訪問大陸。雙方將討論中法戰略夥伴關係中的重大問題，以及多個重大國際事務和合作領域。
聲明還說，馬克宏將推動一項在經濟和貿易領域實現合作與平衡的議程，這一目標將是法國二○二六年擔任七國集團（Ｇ７）主席國的核心內容。
彭博日前引述消息稱，馬克宏正考慮邀請習近平出席明年在法國舉行的Ｇ７峰會，並已與部分盟友討論此一構想。
法國世界報指出，馬克宏此次訪問，正值大陸本周將二隻旅法大貓熊接回成都之際。大陸駐法國大使館公使陳棟承諾，未來會向法國租借其它大貓熊。
南華早報指出，馬克宏此次對大陸國是訪問之際，歐洲國家正忙於應對美國總統川普提出的烏克蘭和平計畫，以及中歐之間日益緊張的貿易關係。
