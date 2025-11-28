聽新聞
暌違20年軍控白皮書 陸要求日本清理二戰遺留在中化武

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸國務院新聞辦公室27日發布「新時代的中國軍控、裁軍與防擴散」白皮書，指出大陸堅定奉行防禦性國防政策，但也強調會堅定維護國家主權。中新社
大陸國務院新聞辦公室27日發布「新時代的中國軍控、裁軍與防擴散」白皮書，指出大陸堅定奉行防禦性國防政策，但也強調會堅定維護國家主權。中新社

中國大陸相隔廿年發布軍控白皮書，宣稱在核武器的規模和發展始終採取極為克制的態度，核子試驗次數最少，並關停重慶、青海等地的核武器研製生產設施。在中日關係緊張之際，白皮書大篇幅要求日方徹底銷毀二戰在中國遺留的化學武器。

國務院新聞辦昨天發布「新時代的中國軍控、裁軍與防擴散」白皮書。大陸外交部發言人郭嘉昆昨天在例行記者會說，中國曾於一九九五年、二○○五年兩次發布軍控白皮書。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，也是聯合國成立八十周年，發布白皮書具重要意義。

白皮書稱，中國堅定恪守不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦核戰略。中國在核武器的規模和發展方面始終採取極為克制的態度，從不與其他國家比投入、比數量、比規模，今後也不會與任何國家搞核軍備競賽。中國在核武器國家中核子試驗次數最少，並關停了重慶、青海等地的核武器研製生產設施。

中日關係緊張之際，白皮書提到，敦促日本早日乾淨、徹底銷毀日遺化武。指二戰期間，侵華日軍公然違反國際法，在中國大量使用化學武器，有確切時間、地點和傷亡記載的就達一七九一次，共造成中國廿多萬軍民傷亡。日本戰敗後，為掩蓋罪行，將大量化學武器遺棄在中國境內。

白皮書稱，二戰結束以來，日遺化武已造成二千餘人中毒傷亡，對中國人民生命財產和生態環境造成嚴重危害。

核武 中日關係 抗日戰爭 二戰 國際法 侵華 日軍

相關新聞

賴總統追加國防預算抗中 陸國台辦回嗆：台獨意味戰爭

為全力守護「民主台灣」，總統賴清德昨提出將追加1.25兆元國防預算、兩大「守護民主台灣行動方案」，稱北京當局「以2027...

馬克宏下周訪陸會習近平 彭博：打算邀習出席G7峰會

法國總統府當地時間廿六日宣布，法國總統馬克宏將於十二月三日起，對中國大陸進行為期三天的國是訪問，屆時將前往北京以及四川成...

王毅和法國總統外事顧問通話 批日涉台挑釁、籲法方恪守一中

中日關係緊張之際，大陸對外動作頻頻。大陸外交部長王毅今日「應約」和法國總統外事顧問伯納（Emmanuel Bonne）通...

會台灣訪團 大陸國台辦主任宋濤再批日本：外來干涉必遭失敗

大陸國台辦主任宋濤27日在北京會見台灣訪團，他再度就日本首相高市早苗的言論發表批評，強調「對日本圖謀介入台海事務、幹涉中...

羅文嘉訪金門紅會 強調兩岸政治有分歧、人道救援無界線

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今日抵達金門，展開兩天行程。他在拜會金門紅十字會時強調，儘管兩岸政治氛圍緊繃，但在人道救援上...

