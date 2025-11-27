大陸批賴總統「行動方案」 陸委會回批：中共才是戰爭煽動者

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會27日晚間回擊國台辦，用國台辦的話語批中共才是「戰爭煽動者」。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會27日晚間回擊國台辦，用國台辦的話語批中共才是「戰爭煽動者」。（圖／聯合報系資料照片）

賴總統26日宣布「守護民主台灣國家安全行動方案」，兩岸論述上重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，並將加強國防投入，大陸國台辦予以強烈抨擊，為此，晚間陸委會指出，中共始終不放棄對台使用武力，近年持續加大對台複合性施壓，為武力犯台做準備，才是真正的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。

陸委會27日晚間發出新聞稿，重申中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬。同時指出，兩岸關係癥結在體制之爭，民主與專制不能相融，台灣人民向來堅持自由民主生活方式，該會長期民調亦顯示，超過8成以上台灣民眾反對「一國兩制」。香港經驗也已證明，「一國兩制」只會是中共專制統治、毫無民主自由可言。中共所謂「一國兩制台灣方案」，台灣主流民意絕不會接受，是台灣社會不可碰觸之紅線。

陸委會表示，捍衛民主自由不是挑釁，「台灣的存在不是侵略者破壞現狀的藉口。惡意謾罵無助兩岸關係正向發展」，再次呼籲北京當局正視中華民國台灣客觀存在事實，尊重台灣民意，停止對台施壓脅迫，與我民選合法政府透過不設前提的溝通對話，共同維護台海和平穩定。

稍早國台辦發言人陳斌華抨擊賴總統稱，其所謂「行動方案」極力渲染「大陸威脅」，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，是窮兵黷武、禍台殃民的「引戰方案」、「毀台方案」。這再度暴露出其「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」的凶惡面目。在破壞兩岸關係、圖謀台獨分裂的邪路上一條道走到黑。他警告，「如果『台獨』分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將斷然出手、迎頭痛擊」。

中華民國台灣 一國兩制 陸委會

