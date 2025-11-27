會台灣訪團 大陸國台辦主任宋濤再批日本：外來干涉必遭失敗

大陸國台辦主任宋濤27日在北京會見台灣訪團，他再度就日本首相高市早苗的言論發表批評，強調「對日本圖謀介入台海事務、幹涉中國內政，我們絕不容忍，予以迎頭痛擊，日本等外來干涉必遭失敗」。

據新華社，宋濤27日在京會見無黨團結聯盟主席林炳坤率領的台灣漁業界代表團。

宋濤表示，「我們願為台灣農漁民等基層民眾創造更好發展機遇、分享更多發展成果」。他並提到，對日本圖謀介入台海事務、干涉中國內政，我們絕不容忍，予以迎頭痛擊，日本等外來幹涉必遭失敗。希望廣大台胞與我們一道堅持「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來干涉，推動兩岸關系和平發展，共創祖國統一、民族復興偉業。

消息指，林炳坤等表示，兩岸同屬一個中國，同文同種、同根同源，是一家人。兩岸漁業等各領域應加強交流合作，造福兩岸同胞，致力民族復興。

此外大陸外交部發言人郭嘉昆27日下午針對高市早苗提到「（日本）根據舊金山和約放棄了全部權利，並無認定台灣法律地位的立場」，強調台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權。他並再次提及1972年「中日聯合聲明」，同時指出，所謂舊金山和約是在排斥中、俄等二戰重要當事方的情況下，對日本單獨媾和而發表的文件。這一文件違反1942年中、美、英、蘇等26個國家簽署的《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置都是非法、無效的。

郭嘉昆批，高市早苗對具有充分國際法效力且在《中日聯合聲明》和《中日和平友好條約》等雙邊文件中明確強調的《開羅宣言》《波茨坦公告》避而不談，卻唯一突出非法無效的舊金山和約，這再次表明，她時至今日仍不思悔改，甚至妄圖煽炒所謂「台灣地位未定論」。「這是錯上加錯，中方對此堅決反對」。