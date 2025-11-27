快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

陸配參選公職 陸委會：要求放棄對岸國籍是出於保護

中央社／ 台北27日電

陸委會副主委梁文傑表示，陸配出任民選公職若未放棄對岸國籍，恐將被中共要求配合情報工作；出於保護立場，支持內政部要求當選公職陸配放棄對岸國籍，避免實務矛盾與風險。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑表示，陸配取得台灣國籍時，還是擁有中華人民共和國國籍，根據中共反間諜法、國家情報法、國家安全法，中共可以要求公民配合國家情報工作，必須提供情報線索，這是中華人民共和國的公民義務。

他說，倘若一名陸配在台擔任可接觸到國家機密的公職，想必中共絕對會要求其提供相關情報線索；站在陸委會立場，要求放棄對岸國籍其實是在保護陸配，考量實務上必須面對的矛盾跟風險，所以國籍法單一忠誠原則要受到維護。

關於陸委會是否有意修正兩岸條例、提高陸配在台參選公職門檻？梁文傑回應，如果修正陸配在台取得定居資格年限、將年限拉長，一旦當事人擔任民選公職時，還是會遇到單一忠誠問題，這個問題是繞不過的，除非中共修改法律。

梁文傑強調，從保護陸配角度來看，「我們還是認為國籍法的單一忠誠原則必須要遵守」。

陸配 國籍 梁文傑

延伸閱讀

賴總統拋「北京2027年武統台灣」後 陸委會重申反對鼓吹武統言論

陸委會開綠燈？雙城論壇上海台辦6人核3人 蔣萬安曝市民期待

【重磅快評】梁文傑認證 王義川其實活在「桃源國」

梁文傑憂陸配若選上立委 中共法律要人民義務提供情報

相關新聞

賴總統追加國防預算抗中 陸國台辦回嗆：台獨意味戰爭

為全力守護「民主台灣」，總統賴清德昨提出將追加1.25兆元國防預算、兩大「守護民主台灣行動方案」，稱北京當局「以2027...

賴總統拋「北京2027年武統台灣」後 陸委會重申反對鼓吹武統言論

賴清德總統26日宣布「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，其後總統府官網跟賴清德臉書都修改，加上「的準備」，對於總...

羅文嘉訪金門紅會 強調兩岸政治有分歧、人道救援無界線

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今日抵達金門，展開兩天行程。他在拜會金門紅十字會時強調，儘管兩岸政治氛圍緊繃，但在人道救援上...

國台辦籲支持蓋金廈大橋 陸委會：現無推動任何兩岸通橋政策

大陸國台辦昨天表示，金廈大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門輸送水、電、燃氣，改善金門發展環境，呼籲民進黨當局正視金門鄉...

日在與那國島部署飛彈 陸國防部嗆：敢越雷池半步將付慘痛代價

日本計畫在距離台灣僅110公里的與那國島部署導彈，大陸國防部發言人蔣斌27日警告日方稱，「膽敢越雷池半步，必將付出慘痛代...

賴清德追加1.25兆國防預算 陸國防部：台獨是和平最大威脅

總統賴清德昨宣布，將追加總額達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算，並稱北京當局「以2027年完成武統台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。