陸配參選公職 陸委會：要求放棄對岸國籍是出於保護
陸委會副主委梁文傑表示，陸配出任民選公職若未放棄對岸國籍，恐將被中共要求配合情報工作；出於保護立場，支持內政部要求當選公職陸配放棄對岸國籍，避免實務矛盾與風險。
大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由梁文傑主持。
梁文傑表示，陸配取得台灣國籍時，還是擁有中華人民共和國國籍，根據中共反間諜法、國家情報法、國家安全法，中共可以要求公民配合國家情報工作，必須提供情報線索，這是中華人民共和國的公民義務。
他說，倘若一名陸配在台擔任可接觸到國家機密的公職，想必中共絕對會要求其提供相關情報線索；站在陸委會立場，要求放棄對岸國籍其實是在保護陸配，考量實務上必須面對的矛盾跟風險，所以國籍法單一忠誠原則要受到維護。
關於陸委會是否有意修正兩岸條例、提高陸配在台參選公職門檻？梁文傑回應，如果修正陸配在台取得定居資格年限、將年限拉長，一旦當事人擔任民選公職時，還是會遇到單一忠誠問題，這個問題是繞不過的，除非中共修改法律。
梁文傑強調，從保護陸配角度來看，「我們還是認為國籍法的單一忠誠原則必須要遵守」。
