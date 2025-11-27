快訊

亮光劃破夜空！中科院試射飛彈 軍事迷驚：如巨獸嘶吼衝上天

外國人誤用大同電鍋台人崩潰 緊急湧入留言教學：兄弟你的內鍋呢

南亞科大漲近7%卻再爆違約交割 2日高達7033.05萬

賴總統指一國兩制台灣方案是紅線 國台辦稱是愛台

中央社／ 北京27日電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德提出「守護民主台灣國家安全行動方案」，並指「一國兩制」台灣方案是台灣社會不可碰觸的紅線。中國大陸國台辦今天回應宣稱，「兩制」台灣方案是「和平」、「愛台」方案，又稱台灣議題是中國核心利益與不可逾越的紅線。

國台辦發言人陳斌華晚間透過新聞稿回應，宣稱「守護民主台灣國安行動方案」是渲染「大陸威脅」，妄圖以武謀獨、倚外謀獨。

他又稱，「台海現狀是世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，沒有改變，也不容改變」；「統一是歷史定論，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。

陳斌華還稱，「和平統一、一國兩制」是實現統一的最佳方式，「兩制」台灣方案是「和平方案」、「愛台方案」，會充分考慮台灣現實情況、充分吸收兩岸各界意見和建議、充分照顧到台灣同胞利益和感情。

他宣稱，賴政府繼今年3月將大陸界定為「境外敵對勢力」、拋出「17項策略」之後，這次又拋出「守護民主台灣國安行動方案」與「13項具體行動」，是在破壞兩岸關係。台灣議題是中國核心利益中的核心，事關14億多中國人民的民族感情，是不容逾越的紅線。

賴總統26日上午在總統府召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會表示，中國企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案因應。

這2項方案分別是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。

賴總統並表示，國人民調壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制」台灣方案，應透過政府政策、立院決議、政黨及民間團體的集體作為，共同確立「一國兩制」台灣方案是台灣社會不可碰觸的紅線，以對國內政黨、法人、民間社團等與中國進行交流及政治對話建立制度性規範。

一國兩制 國安 國家安全

延伸閱讀

賴總統追加國防預算抗中 陸國台辦回嗆：台獨意味戰爭

【重磅快評】君無戲言變小編修文 萊爾校長的信賴危機

洪秀柱：賴總統以「台獨促統」玩人民的命 和統談判兩岸長治久安

賴總統2027武統說 鄭麗文：賴總統玩火把百姓當政治豪賭籌碼

相關新聞

賴總統追加國防預算抗中 陸國台辦回嗆：台獨意味戰爭

為全力守護「民主台灣」，總統賴清德昨提出將追加1.25兆元國防預算、兩大「守護民主台灣行動方案」，稱北京當局「以2027...

賴總統拋「北京2027年武統台灣」後 陸委會重申反對鼓吹武統言論

賴清德總統26日宣布「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，其後總統府官網跟賴清德臉書都修改，加上「的準備」，對於總...

羅文嘉訪金門紅會 強調兩岸政治有分歧、人道救援無界線

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今日抵達金門，展開兩天行程。他在拜會金門紅十字會時強調，儘管兩岸政治氛圍緊繃，但在人道救援上...

國台辦籲支持蓋金廈大橋 陸委會：現無推動任何兩岸通橋政策

大陸國台辦昨天表示，金廈大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門輸送水、電、燃氣，改善金門發展環境，呼籲民進黨當局正視金門鄉...

日在與那國島部署飛彈 陸國防部嗆：敢越雷池半步將付慘痛代價

日本計畫在距離台灣僅110公里的與那國島部署導彈，大陸國防部發言人蔣斌27日警告日方稱，「膽敢越雷池半步，必將付出慘痛代...

賴清德追加1.25兆國防預算 陸國防部：台獨是和平最大威脅

總統賴清德昨宣布，將追加總額達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算，並稱北京當局「以2027年完成武統台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。