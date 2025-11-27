賴總統指一國兩制台灣方案是紅線 國台辦稱是愛台

總統賴清德提出「守護民主台灣國家安全行動方案」，並指「一國兩制」台灣方案是台灣社會不可碰觸的紅線。中國大陸國台辦今天回應宣稱，「兩制」台灣方案是「和平」、「愛台」方案，又稱台灣議題是中國核心利益與不可逾越的紅線。

國台辦發言人陳斌華晚間透過新聞稿回應，宣稱「守護民主台灣國安行動方案」是渲染「大陸威脅」，妄圖以武謀獨、倚外謀獨。

他又稱，「台海現狀是世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，沒有改變，也不容改變」；「統一是歷史定論，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。

陳斌華還稱，「和平統一、一國兩制」是實現統一的最佳方式，「兩制」台灣方案是「和平方案」、「愛台方案」，會充分考慮台灣現實情況、充分吸收兩岸各界意見和建議、充分照顧到台灣同胞利益和感情。

他宣稱，賴政府繼今年3月將大陸界定為「境外敵對勢力」、拋出「17項策略」之後，這次又拋出「守護民主台灣國安行動方案」與「13項具體行動」，是在破壞兩岸關係。台灣議題是中國核心利益中的核心，事關14億多中國人民的民族感情，是不容逾越的紅線。

賴總統26日上午在總統府召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會議結束後在總統府大禮堂舉行記者會表示，中國企圖以武逼統、以武逼降、併吞台灣，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案因應。

這2項方案分別是「堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制」、「強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業」。

賴總統並表示，國人民調壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制」台灣方案，應透過政府政策、立院決議、政黨及民間團體的集體作為，共同確立「一國兩制」台灣方案是台灣社會不可碰觸的紅線，以對國內政黨、法人、民間社團等與中國進行交流及政治對話建立制度性規範。