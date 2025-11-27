羅文嘉訪金門紅會 強調兩岸政治有分歧、人道救援無界線

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今日抵達金門，展開兩天行程。他在拜會金門紅十字會時強調，儘管兩岸政治氛圍緊繃，但在人道救援上「從不分黨派、不分顏色」，並感謝紅十字會長期協助小三通後送，讓在陸發生意外的台灣民眾能以最短時間返台就醫。

羅文嘉在下午15時許前往金城鎮的金門紅十字會，他在致詞時指出，小三通開辦後，兩岸旅遊與經商往來頻繁，當台灣民眾或金門鄉親在對岸發生意外，最快速的方法，就是經小三通後送到金門，再由醫療專機返台。

他說，這項任務多年來都由金門紅十字會協助執行，處理案例包括陸客在金門車禍返陸就醫、病患因天候滯留需短暫安置等，紅十字會「幾乎是隨叫隨到」，是兩岸人道救援的重要樞紐。

羅文嘉也提到，今年初海基會預算遭立院刪減三分之一，一度影響後送經費，但在爭取追加後服務才得以延續。他盼立法院未來能持續支持人道工作。

羅文嘉今天也前往水頭碼頭海基會辦公室了解年度業務進度，並和金門縣港務處討論明年啟用的新通關大樓，盼提升港岸流程與旅客服務品質。

他表示，今年福建旅客來金觀光已滿一年，此行也要掌握實際狀況，作為後續政策調整的重要參考。