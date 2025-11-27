快訊

羅文嘉訪金門紅會 強調兩岸政治有分歧、人道救援無界線

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今日抵達金門，他在拜會金門紅十字會時強調，儘管兩岸政治氛圍緊繃，但在人道救援上「從不分黨派、不分顏色」。圖/民眾提供
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今日抵達金門，他在拜會金門紅十字會時強調，儘管兩岸政治氛圍緊繃，但在人道救援上「從不分黨派、不分顏色」。圖/民眾提供

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今日抵達金門，展開兩天行程。他在拜會金門紅十字會時強調，儘管兩岸政治氛圍緊繃，但在人道救援上「從不分黨派、不分顏色」，並感謝紅十字會長期協助小三通後送，讓在陸發生意外的台灣民眾能以最短時間返台就醫。

羅文嘉在下午15時許前往金城鎮的金門紅十字會，他在致詞時指出，小三通開辦後，兩岸旅遊與經商往來頻繁，當台灣民眾或金門鄉親在對岸發生意外，最快速的方法，就是經小三通後送到金門，再由醫療專機返台。

他說，這項任務多年來都由金門紅十字會協助執行，處理案例包括陸客在金門車禍返陸就醫、病患因天候滯留需短暫安置等，紅十字會「幾乎是隨叫隨到」，是兩岸人道救援的重要樞紐。

羅文嘉也提到，今年初海基會預算遭立院刪減三分之一，一度影響後送經費，但在爭取追加後服務才得以延續。他盼立法院未來能持續支持人道工作。

羅文嘉今天也前往水頭碼頭海基會辦公室了解年度業務進度，並和金門縣港務處討論明年啟用的新通關大樓，盼提升港岸流程與旅客服務品質。

他表示，今年福建旅客來金觀光已滿一年，此行也要掌握實際狀況，作為後續政策調整的重要參考。

羅文嘉透露，明日將邀集來自福建各城市的台商會長，經小三通返金與縣府、議會、立委共同座談餐敘；基本上會關心台商在大陸經商遇到問題、糾紛等，及在中美關稅問題與全球產業鏈變化下，未來投資布局需要海基會協助的部分等議題。

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉（左三）今日拜會金門紅十字會，感謝他們協助將國人小三通後送回金門治療。圖/民眾提供
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉（左三）今日拜會金門紅十字會，感謝他們協助將國人小三通後送回金門治療。圖/民眾提供
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今日抵達金門，自費參觀經武坑道。圖/民眾提供
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今日抵達金門，自費參觀經武坑道。圖/民眾提供
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今日前往金門縣港務處討論明年啟用的新通關大樓，盼提升港岸流程與旅客服務品質。圖/民眾提供
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今日前往金門縣港務處討論明年啟用的新通關大樓，盼提升港岸流程與旅客服務品質。圖/民眾提供

金門 小三通 羅文嘉

相關新聞

賴總統追加國防預算抗中 陸國台辦回嗆：台獨意味戰爭

為全力守護「民主台灣」，總統賴清德昨提出將追加1.25兆元國防預算、兩大「守護民主台灣行動方案」，稱北京當局「以2027...

賴總統拋「北京2027年武統台灣」後 陸委會重申反對鼓吹武統言論

賴清德總統26日宣布「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，其後總統府官網跟賴清德臉書都修改，加上「的準備」，對於總...

羅文嘉訪金門紅會 強調兩岸政治有分歧、人道救援無界線

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今日抵達金門，展開兩天行程。他在拜會金門紅十字會時強調，儘管兩岸政治氛圍緊繃，但在人道救援上...

國台辦籲支持蓋金廈大橋 陸委會：現無推動任何兩岸通橋政策

大陸國台辦昨天表示，金廈大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門輸送水、電、燃氣，改善金門發展環境，呼籲民進黨當局正視金門鄉...

日在與那國島部署飛彈 陸國防部嗆：敢越雷池半步將付慘痛代價

日本計畫在距離台灣僅110公里的與那國島部署導彈，大陸國防部發言人蔣斌27日警告日方稱，「膽敢越雷池半步，必將付出慘痛代...

賴清德追加1.25兆國防預算 陸國防部：台獨是和平最大威脅

總統賴清德昨宣布，將追加總額達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算，並稱北京當局「以2027年完成武統台灣...

