研發核動力航母？陸國防部：根據國安和裝備技術發展需要推進

大陸首艘電磁彈射航母福建艦月初入列後，已展開首次編隊海上實兵演練，共軍076兩棲攻擊艦四川艦日前也首次海試，對於共軍發展規劃，是否正研發核動力航母，大陸國防部發言人蔣斌27日表示，我們始終根據國家安全和裝備技術發展需要，推進航母建設。

蔣斌27日下午主持大陸國防部例行記者會，對於近日福建艦展開首次編隊海上實兵演練，他說，福建艦是大陸第一艘電磁彈射型航母，是海軍轉型建設跨越式發展的標誌性裝備。入列後不久即組織了首次海上實兵訓練，有效檢驗了電磁彈射回收和甲板作業能力，機艦適配性得到進一步驗證，向形成編隊體系作戰能力的目標邁出堅實步伐。

至於四川艦首次海試，媒體關切隨著共軍批量建造、成體系運用兩棲攻擊艦，是否代表在遠洋作戰目標發生調整。

蔣斌回應，四川艦作為大陸海軍新一代兩棲攻擊艦，對推進海軍轉型建設發展，提升遠海作戰能力具有重要作用。中國自主研製建造兩棲攻擊艦等武器裝備，是著眼國家安全需要和海軍建設發展全局做的安排，目的是捍衛國家主權安全發展利益，更好地維護世界和地區和平穩定。

對於媒體進一步關切，隨福建艦入列後，大陸是否正在建造核動力航母，蔣斌僅說，我們始終根據國家安全和裝備技術發展需要，推進航母建設。

值得注意的是，共軍「軍隊採購網」日前公告，中國北京理工大學、北京交通大學、哈爾濱工業大學以及哈爾濱工程大學，以及中國科學院力學研究所，因存在圍標串標和利益輸送行為，被共軍中部戰區暫停了物資工程的投標和採購，港媒提問這是否與共軍反腐有關。蔣斌表示，「我不瞭解你所說的具體情況」，但補充說，「依法治軍一直是我們堅持的方向」。

另對於近日中美兩軍在夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤，蔣斌說，旨在落實兩國防長關於加強一線官兵溝通交流的共識，避免誤解誤判，管控風險危機，為構建平等尊重、和平共處、穩定正向的兩軍關係增添積極因素。

他說，關於兩軍的後續的交往安排，目前雙方工作層正保持溝通，如果有進一步的消息會實時發布。