國台辦籲支持蓋金廈大橋 陸委會：現無推動任何兩岸通橋政策

大陸國台辦昨天表示，金廈大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門輸送水、電、燃氣，改善金門發展環境，呼籲民進黨當局正視金門鄉親的利益訴求，支持大橋早日建成通車。陸委會對此表示，兩岸形勢複雜敏感，為確保國家安全和利益，目前政府並沒有推動任何兩岸間通橋的政策和規劃。

陸委會副主委兼發言人梁文傑27日下午表示，金廈大橋按照大陸的規劃是先建廈門段，然後再建金門段，現在廈門段已經快要建好了，「廈門段我們沒有意見，這個是他們內部的事情」，但是在金門段的部分，因為現在形勢複雜，我們還是沒有任何推動兩岸間通橋的政策。

另就台北市、上海市雙城論壇情況傳出12月下旬舉行，梁文傑說，希望北市府能趕快敲定時間，因為已經延宕過一次了，現在已收到北市府提出的關於職業技能培訓MOU，目前看起來和我們當初中央政府給北市府意見「大同小異，差異不大」，如果沒有調整必要，「我們會會同勞動部盡速回復北市府同意相關備忘錄簽署」。至於人員去的行程部分，「我們希望他趕快提出來」。

另就是否修法兩岸條例提高陸配定居年限，作為陸配參政的解套，梁文傑說，最早是規定每年有多少配額可以讓陸配取得台灣的定居身份，後來因為人數不斷的增加，所以在朝野各黨的共識之下，就乾脆不再有配額，所以就定了一個目前的這樣的一個狀況，也就是6年（取得台灣身分），延續了這麼多年，「目前並沒有改變的必要」，否則的話，有人主張要6年改4年，我們可能就必須要陸配的其他權益有可能要跟著更動，對陸配「未必是好事」。此外就算提高了定居年限，如果一旦擔任公職，還是會遇到我剛才所講的問題（PRC國籍與相關義務），那個問題繞不過，除非中共修改相關的法律，不再要求PRC公民必須要配合國家情報工作提供情報線索或證據，「所以從保護陸配的角度來講，我們還是認為國際法的單一忠誠原則還是要遵守」。

而對於陸配徐春鶯的司法案件，梁文傑說，陸配如果取得台灣的定居身份，如果觸犯刑法、國安法或反滲透法等等，就是照法律來處理，沒有特殊的待遇，至於徐春鶯的案子，「因為這個是刑事案件，我們並沒有收到相關資料，現在是檢方在偵辦，檢方也不會跟我們說明」。所以陸委會並不曉得狀況。