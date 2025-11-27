快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

賴總統拋國防預算1.25兆元 陸委會：必須料敵從寬

中央社／ 台北27日電

總統賴清德宣布未來8年將投入國防預算1.25兆元。陸委會今天表示，台海情勢現狀緊張責任在中共、不在台灣，中共軍費連年成長，台灣必須料敵從寬，國家安全沒有輕忽空間。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

賴總統昨天於「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議後，在總統府大禮堂記者會上宣布將追加國防預算1.25兆元。他提及北京當局「以2027年武統台灣為目標」；總統府新聞稿補充為「以2027年完成武統台灣的準備為目標」。

梁文傑表示，中共軍機軍艦擾台成常態，兩岸關係緊張責任在中共、不在台灣，中共利用灰色侵擾製造台灣社會民心緊張，達成統一意圖。前總統馬英九批評賴總統發言形同宣布進入「準戰爭狀態」，率先責怪台灣，這樣的發言不是很適當。

對於昨天賴總統提及北京當局「以2027年武統台灣為目標」。梁文傑說明，2020年中共19屆五中全會提出「建軍百年奮鬥目標」，要將人民解放軍建成世界一流軍隊，從2020年開始，中共軍費規模連年增加。

梁文傑認為，國際政治看的是一個國家的能力，不是看意圖；如果沒有能力，縱使有意圖也做不到。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在出兵烏克蘭前，也是數度否認動武意圖。

他強調，對於台灣來說，國家安全沒有輕忽空間，料敵從寬才是最佳應對之道。

梁文傑表示，賴總統提出中共準備在2027年達成企圖、完善能力，這份威脅是實實在在的，台灣從自保的角度來看，必須要有相應作為。如果沒有做好準備，還在期待人家的善意，這樣的善意是永遠靠不住的，和平要靠實力。

梁文傑強調，陸委會保持一貫的立場，不能夠容忍武統台灣言論，「不能夠容忍任何想要把我們國家消滅的言論」。

中共 梁文傑

延伸閱讀

陸委會開綠燈？雙城論壇上海台辦6人核3人 蔣萬安曝市民期待

【重磅快評】梁文傑認證 王義川其實活在「桃源國」

梁文傑憂陸配若選上立委 中共法律要人民義務提供情報

王義川自稱台灣國立委 梁文傑：他是「中華民國立委」個人語言風格沒意見

相關新聞

賴總統追加國防預算抗中 陸國台辦回嗆：台獨意味戰爭

為全力守護「民主台灣」，總統賴清德昨提出將追加1.25兆元國防預算、兩大「守護民主台灣行動方案」，稱北京當局「以2027...

賴總統拋「北京2027年武統台灣」後 陸委會重申反對鼓吹武統言論

賴清德總統26日宣布「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，其後總統府官網跟賴清德臉書都修改，加上「的準備」，對於總...

羅文嘉訪金門紅會 強調兩岸政治有分歧、人道救援無界線

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今日抵達金門，展開兩天行程。他在拜會金門紅十字會時強調，儘管兩岸政治氛圍緊繃，但在人道救援上...

國台辦籲支持蓋金廈大橋 陸委會：現無推動任何兩岸通橋政策

大陸國台辦昨天表示，金廈大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門輸送水、電、燃氣，改善金門發展環境，呼籲民進黨當局正視金門鄉...

日在與那國島部署飛彈 陸國防部嗆：敢越雷池半步將付慘痛代價

日本計畫在距離台灣僅110公里的與那國島部署導彈，大陸國防部發言人蔣斌27日警告日方稱，「膽敢越雷池半步，必將付出慘痛代...

賴清德追加1.25兆國防預算 陸國防部：台獨是和平最大威脅

總統賴清德昨宣布，將追加總額達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算，並稱北京當局「以2027年完成武統台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。