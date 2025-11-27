賴總統追加國防預算抗中 陸國台辦回嗆：台獨意味戰爭

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國務院台辦發言人陳斌華說，「台獨」意味著戰爭，是死路一條。（記者陳政錄／攝影）
大陸國務院台辦發言人陳斌華說，「台獨」意味著戰爭，是死路一條。（記者陳政錄／攝影）

為全力守護「民主台灣」，總統賴清德昨提出將追加1.25兆元國防預算、兩大「守護民主台灣行動方案」，稱北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」。大陸國台辦發言人陳斌華27日強調，「台獨」意味著戰爭，是死路一條，但他也藉機說，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，「兩制」台灣方案是「和平方案」、「愛台方案」。

大陸國台辦今日傍晚，發布發言人答記者問，就賴清德昨召集國安高層會議，和相關宣布做出回應。

陳斌華說，賴清德的分裂謬論充斥著敵意與對抗、偏執與狂妄，充分表明其「台獨」立場冥頑不化，分裂主張激進冒險，滋事挑釁肆無忌憚，賣台害台變本加厲。

陳斌華認為，其所謂「行動方案」極力渲染「大陸威脅」，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，是窮兵黷武、禍台殃民的「引戰方案」、「毀台方案」。這再度暴露出其「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」的凶惡面目。

陳斌華還說，「台灣是中國的台灣，從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家。台海現狀是世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，沒有改變，也不容改變。統一是歷史定論，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。

陳斌華也藉此機會表示，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式，「兩制」台灣方案是「和平方案」、「愛台方案」，會充分考慮台灣現實情況、充分吸收兩岸各界意見和建議、充分照顧到台灣同胞利益和感情。

陳斌華說，賴清德上台以來，無視台灣社會主流民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，處心積慮煽動「反中抗中」，持續加劇台海緊張局勢。繼今年3月將大陸界定為「境外敵對勢力」、拋出所謂「17項策略」之後，其此次又拋出所謂「行動方案」和「13項具體行動」，在破壞兩岸關係、圖謀「台獨」分裂的邪路上一條道走到黑，只會一步步把台灣推向兵凶戰危的災難深淵。

他強調，「台獨」意味著戰爭，是死路一條。台灣問題是中國核心利益中的核心，事關14億多中國人民的民族感情，是絕對不容逾越的紅線。如果「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將斷然出手、迎頭痛擊。我們有堅定的意志、堅強的決心、強大的能力，粉碎一切「台獨」分裂行徑和外來干涉，維護國家主權和領土完整，維護台灣民眾的安全和福祉。

陳斌華最後說，中華民族偉大復興勢不可擋，祖國完全統一必定實現。正告賴清德及民進黨當局，不要玩火，玩火者必自焚；「以武謀獨」、鋌而走險，只會自掘墳墓。

台獨 陳斌華 賴清德

