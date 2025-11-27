陸發布軍控白皮書：堅守防禦性國防政策 但強調「堅定維護國家主權」

大陸國務院新聞辦公室27日發布「新時代的中國軍控、裁軍與防擴散」白皮書，指出大陸堅定奉行防禦性國防政策，永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍；但也強調會堅定維護國家主權、安全、發展利益。白皮書也說，大陸不會與任何國家搞核軍備競賽。

據新華社報導，除前言、結束語和附錄外，白皮書分為五個部分，分別是國際安全和軍控形勢複雜嚴峻、新時代中國軍控的政策立場、建設性參與國際軍控進程、引領新興領域國際安全治理、加強防擴散與和平利用科技國際合作。

白皮書表示，大陸「堅定奉行防禦性國防政策」，堅持走和平發展道路，永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍。但白皮書也強調，大陸堅持防禦、自衛、後發制人原則，堅定維護國家主權、安全、發展利益。大陸堅持走中國特色強軍之路，從不參加任何形式的軍備競賽。

在核軍控方面，白皮書指出，大陸在核武器的規模和發展方面始終採取極為克制的態度，從不與其他國家比投入、比數量、比規模，今後也不會與任何國家搞核軍備競賽。

白皮書表示，大陸倡議，所有核武器國家應公開承諾不尋求永遠擁有核武器。擁有最大核武庫的國家應繼續履行核裁軍特殊、優先責任，以可核查、不可逆和具有法律約束力的方式，進一步大幅、實質削減核武庫，為最終實現全面、徹底核裁軍創造條件。

白皮書又說，大陸堅決反對「核共享」與「延伸威懾」等削弱國際核不擴散體系的行為，敦促有關國家放棄在境外部署核武器，亦堅決反對損害別國正當安全利益的反導和導彈部署。

在導彈與反導方面，白皮書稱，「個別國家」尋求絕對安全，不受限制地推進「金穹」全球反導系統，謀求在外空部署武器，嚴重威脅外空安全；推進中導系統在亞太、歐洲前沿部署，依託軍事同盟體系擴散相關武器系統及技術，嚴重破壞全球戰略平衡與穩定。

白皮書接著稱，大陸對此堅決反對，敦促個別國家停止發展和部署全球反導系統，停止導彈等進攻性武器前沿部署。對於威脅和損害大陸核心利益的行徑，大陸必將予以堅決反制。

大陸外交部發言人郭嘉昆27日在例行記者會上表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年，在這一重要歷史節點，大陸政府發佈「新時代的中國軍控、裁軍與防擴散」白皮書具有重要意義，彰顯了大陸積極引領全球安全治理、維護國際和平與安全的大國責任與擔當。