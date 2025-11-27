聽新聞
日在與那國島部署飛彈 陸國防部嗆：敢越雷池半步將付慘痛代價
日本計畫在距離台灣僅110公里的與那國島部署導彈，大陸國防部發言人蔣斌27日警告日方稱，「膽敢越雷池半步，必將付出慘痛代價」。
大陸國防部27日下午舉行例行記者會，針對媒體提問，日本稱在與那國島導彈部署進展順利，日本防長小泉進次郎稱，部署有助於降低日本遭受武裝攻擊的可能性，不認為會加劇地區緊張，蔣斌做出上述回應。
蔣斌表示，台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題是中國人自己的事，根本不關日本什麼事。他接著批評指，今年是台灣光復80週年，日本不僅不深刻反省侵略殖民台灣的嚴重罪行，反而冒天下之大不韙，妄想軍事介入台海，顛覆戰後國際秩序，重蹈軍國主義覆轍。
蔣斌強調，解放軍有強大的能力、可靠的手段打敗一切來犯之敵，日方膽敢越雷池半步給自己招事惹事，必將付出慘痛代價。
隨著近期中日對立升溫，解放軍相關的社群官方帳號，如中國軍號、中國軍網、西部戰區、中部戰區、東部戰區、南部戰區等，陸續發布宣傳影片，被認為意在嚇阻日方。
蔣斌對此回應指，維護國家主權統一、領土完整是中國軍隊的神聖職責，日方的錯誤言論引起了中國人民的公憤，中國軍隊在維護國家主權和安全方面對於任何的侵略行為，我們都將堅決地擊敗一切來犯之敵。
