賴總統拋「北京2027年武統台灣」後 陸委會重申反對鼓吹武統言論

賴清德總統26日宣布「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，其後總統府官網跟賴清德臉書都修改，加上「的準備」，對於總統府修改文字，陸委會表示，2027年的說法最早出現於2020年10月中共十九屆五中全會提及的共軍建軍百年目標，近年中共軍隊建軍速度很快，國際政治看的是能力而非意圖，我們應該「料敵從寬」。陸委會也重申反對鼓吹武統言論。

對於賴總統昨說「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，在野黨有不同意見之餘，PTT有很多網友反問「習近平知道2027要打仗嗎」，目前總統府官網與賴總統臉書的原文都遭到修改，新文字是「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。陸委會副主委兼發言人梁文傑27日下午在記者會上就本報的提問做出上述回應。

梁文傑指出「2027年」最早出來是2020年10月中共十九屆五中全會，提到確保2027年實現建軍百年奮鬥目標，它內涵就是要把人民解放軍建成世界一流軍隊，有能力有信心，為實現中華民族偉大復興提供戰略支撐。

他表示，中共2020年開始每年軍費、國防支出已超過7%規模增加，現在中共海軍已經是世界上最大規模，現役軍艦370艘，美國則為290至300艘之間。根據一些智庫研究，光是過去4年之間中國四大造船廠總共建造39艘軍艦，所以這幾年來中共建軍的速度非常快。

他說，國際政治看的是一個國家的能力，也就是一國能做到什麼，而不是意圖，他強調，「能力是實實在在能做到什麼，意圖會改變、遮掩、粉飾」，俄國總統普亭2022年前也否認有出兵意圖，所以在國際政治上面會把能力到哪邊當做是判斷的標準，「對我們來說，國家安全沒有輕忽空間，所以料敵從寬才是最佳應對之道」。

梁文傑並提到，總統會提出2027年時間點也就是中共在準備在台海之間達成他的企圖，他要在能力上做到完善，「對我們來講這個威脅實實在在」。台灣從自保的角度來講也必須有相應作為。

至於本報追問，陸委會目前是否仍反對鼓吹武統的言論？梁文傑強調「當然」，他並指出「我們當然不能容忍任何想要把我們國家消滅的言論」。同時梁文傑也提到，各國智庫都是拿2027年當作一個「觀察點」，包含澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）、美軍印太司令部前司令戴維森（Philip Davidson）等。

另外梁文傑也對前總統馬英九批評賴清德形同宣布「準戰爭狀態」的說法，提到兩岸關係緊張，責任在中共，全世界也都看得出來中共用灰色襲擾，製造台灣社會民心緊張，達成進一步統一意圖，賴總統講的話「我們認為不是什麼因為他講話就製造準戰爭狀態，而是中共的行為這三年來一直在複製這個模式」，梁文傑也批馬英九「總是把責任先怪到我們自己」。