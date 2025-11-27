賴清德追加1.25兆國防預算 陸國防部：台獨是和平最大威脅

總統賴清德昨宣布，將追加總額達400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防特別預算，並稱北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」，提出兩大「守護民主台灣行動方案」。大陸國防部發言人蔣斌27日表示，台獨分裂行徑和外部勢力干涉是台海和平的最大威脅，民進黨以武謀獨的所謂方案是枉費心機，只會讓台獨分裂勢力加速走向覆滅。

蔣斌27日下午主持大陸國防部例行記者會，會上台灣媒體就賴總統追加國防預算，提出兩大行動方案因應中共威脅，和稱北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」等進行提問。

蔣斌首先回應記者稱，「台灣是中國的一個省，沒有什麼所謂的總統」。

他接著強調，台獨分裂行徑和外部勢力干涉是台海和平的最大威脅。民進黨當局花樣翻新，勞民傷財，搞依外謀獨、以武謀獨的所謂方案完全是枉費心機，阻擋不了祖國統一的歷史大勢，只會讓台獨分裂勢力加速走向覆滅。

不過，對於台媒提問的賴清德說，北京當局「以2027年完成武統台灣為目標」這個第二問題，蔣斌並未做出回應；此前，在賴的發言引發熱議後，總統府又將賴發言的臉書原文改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。

就賴清德吃日本料理挺高市，我外交部長林佳龍也發聲挺日，蔣斌說，賴清德媚日貼靠行徑早已為人所不齒，這次搖尾表忠的醜態更是不堪入目，我們正告民進黨當局，任何依外謀獨的圖謀都不可能得逞，任何背叛民族，分裂國家的人，都會被釘上歷史的恥辱柱。

同場記者會上，蔣斌還證實路透報導，本月初一艘紐西蘭的「奧特亞羅瓦號」補給艦過行台灣海峽。他稱，解放軍東部戰區組織海空兵力對其過航的行動全程跟監警戒，有效應對處置。

蔣斌說，我們堅決反對有關國家在台灣海峽興風作浪，向台獨勢力發出錯誤訊息、錯誤信號。

另對於媒體報導，今年十月我海軍陸戰隊首次以建制登陸美國參加演習，搭乘兩棲船塢運輸艦「玉山軍艦」赴美關島聯訓，蔣斌回應，「台灣問題純屬中國內政艦，不容任何外來干涉，我們堅決反對任何形式的美台軍事勾連，正告民進黨當局依外謀獨注定失敗，以武拒統死路一條。