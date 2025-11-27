快訊

陸委會開綠燈？雙城論壇上海台辦6人核3人 蔣萬安曝市民期待

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會接受施政總質詢。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會接受施政總質詢。記者余承翰／攝影

今年台北上海雙城論壇12月下旬舉辦，對於日期是否已經確定？北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢表示，大概還是落12月底，確定日期還在跟上海方確認，還有一些行程、行政上的細節做最後溝通拍板，確定會再跟大家說明。

至於兩個MOU，副市長林奕華表示，目前兩個MOU，其中水治理MOU沒有問題，另一個職能訓練MOU會要再送中央審查，確定已經送了，都依照時程進行。

蔣萬安今天赴議會備詢，國民黨議員李明賢說，今年雙城論壇目前看，應該是沒什麼問題，但中央是否真的開綠燈，還是開黃燈？會不會為了不要讓蔣萬安加分變開紅燈？蔣表示，他一直強調，兩岸之間愈困難愈需要溝通交流，台北上海雙城論壇行之多年、已經辦15年，也是目前僅存官方少數交流管道，他非常珍惜。

蔣也提到，北市府幾次民意調查，台北市民都樂見雙城論壇能持續進行。北市府定位雙城論壇就是城市交流，包括這次要簽署的水治理、職能培訓，都是無關乎任何政治敏感議題，也希望維持這樣的基調，秉持對等尊嚴善意互惠原則，民眾當然會對現在兩岸之間的緊張關係，感到憂心。

李明賢今天質詢時也提到，過去陸委會副主委梁文傑就曾跟著前市長柯文哲用公費去雙城論壇，這次會不會鼓勵民進黨也去，蔣說，民進黨也非常支持兩岸之間交流、健康永續的互動，當然希望各黨派議員也是這個立場，尤其針對城市之間互相交流，彼此借鏡，尋求城市進步。

由於上次北市府申請上海台辦6人來台談雙城，陸委會僅准3人，李明賢問，會不會擔心陸委話表面話講很漂亮，後面小動作多？蔣萬安說，市府當然不希望，還是期待舉辦15年的雙城論壇可以持續舉辦下去，尤其討論的都是市政議題城市交流，前年他率團到上海，順利成行，「去年上海副市長來，今年輪到我們再去」，目前規劃12月底，朝向他親自率隊，能夠前往，能夠依照過去慣例進行。

李明賢說，過去賴清德總統曾提到希望請習近平喝珍奶、吃蝦仁飯，今年專訪也提台灣善意持續存在，但似乎沒有真正善意？蔣萬安說，他一直強調，兩岸之間愈困難愈需要溝通交流，台北上海雙城論壇行之多年已經15年，也是目前僅存官方少數交流的管道，「我非常珍惜」。

