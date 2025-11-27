快訊

賴總統2027武統說 鄭麗文：賴總統玩火把百姓當政治豪賭籌碼

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

聽新聞
0:00 / 0:00

今年雙城論壇變2天1夜精簡版行程？蔣萬安秒回：都有可能

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員柳采葳質詢指出，今年雙城論壇前波折很多，還有過去陸委會的一些小動作，是否會變成2天1夜的「精簡版」行程？對此，蔣萬安回答說，都有可能，時間長短不是特別重要。

針對雙城論壇舉辦時間，蔣萬安說，基本上現在看起來大概就落在12月底，一方面是因為目前在議會總質詢期間，二方面是去年及過去有慣例在12月舉辦。

柳采葳也問，雙城論壇的迎賓晚宴、論壇、分論壇和市政參訪，是否都比照過去的規模？蔣萬安說，原則上他都希望能夠依循慣例，當然也要協調相關的行政細節，彼此都能夠配合時間，最重要是能夠進行實質的市政上的交流。

柳采葳表示，這次波折很多，有沒有可能會因為過去陸委會的一些小動作的就變成是2天1夜的精簡版行程，蔣萬安也說，都有可能，其實時間長短不是特別重要，更重要的是能夠有實質市政交流，彼此借鏡。

柳采葳說，賴清德的公開談話，指北京市以2027年完成武統目標，台灣要提高軍購預算，這樣的發言，有沒有可能會影響到雙城論壇順利主辦？蔣萬安說，希望不會，因為就是聚焦在市政交流、市政議題。

蔣萬安 柳采葳 雙城論壇

延伸閱讀

衝擊連任！藍議員點綠營10人「夢幻隊」 蔣萬安4字形容王世堅

香港住宅大火至少釀44死！蔣萬安等人總質開始前先默哀1分鐘

影／童子賢被點名戰北市長...被問可敬對手？蔣萬安這樣說

蔣萬安不發現金...總預算被擱置 綠黨團：溝通之門隨時敞開

相關新聞

今年雙城論壇變2天1夜精簡版行程？蔣萬安秒回：都有可能

台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢，議員柳采葳質詢指出，今年雙城論壇前波折很多，還有過去陸委會的一些小動作，是否會變成2天1...

時隔2年半！法國總統馬克宏再訪陸 下周訪北京成都、將晤習近平

法國總統府26日宣布，法國總統馬克宏將於12月3日起，對中國大陸進行為期3天的國是訪問，屆時將前往北京以及四川成都，並與...

【專家之眼】崩潰或崛起？前瞻大陸「十五五」的開局之年

談到大陸經濟，看法向來極為兩極，可謂「橫看成嶺側成峰」：有論者認為，中共制度基因下的集權性質，將因缺乏自我糾錯機制而導致...

「星巴克殺手」 大陸瑞幸咖啡來台插旗 首店傳落腳北市南京復興商圈

被稱為「星巴克殺手」的大陸連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」，傳出要插旗台灣市場，首家門市落腳在台北市南京復興商圈，並緊鄰星巴克，...

挺過假帳風波 瑞幸咖啡拚重返美股

被稱為「星巴克殺手」的大陸連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」，傳出下月將在台北市南京復興商圈開設首家台灣門市，引發兩岸熱烈討論。瑞...

陸國台辦：建金廈大橋實現「四通」

大陸為推動兩岸融合發展，投入金廈大橋（陸稱廈金大橋）建設，在昨日上午的記者會上，大陸國台辦發言人彭慶恩提到，大橋建成後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。