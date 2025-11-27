時隔2年半！法國總統馬克宏再訪陸 下周訪北京成都、將晤習近平

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
法國總統馬克宏（左）將於12月3日起訪問中國大陸3天，將前往北京以及四川成都，並與大陸國家主席習近平會面。圖為兩人去年11月在G20峰會會面。（新華社資料照）
法國總統府26日宣布，法國總統馬克宏將於12月3日起，對中國大陸進行為期3天的國是訪問，屆時將前往北京以及四川成都，並與大陸國家主席習近平會面。

這是馬克宏繼2023年4月之後，時隔2年半後再次訪問大陸，也是馬克宏第4度訪問大陸。而習近平去年5月曾訪問法國。

據法廣報導，法國總統府聲明指出，馬克宏將於12月3日至5日訪問大陸。雙方將討論中法戰略夥伴關係中的重大問題，以及多個重大國際事務和合作領域，以應對全球性挑戰。

聲明還說，馬克宏將推動一項在經濟和貿易領域實現合作與平衡的議程，這一目標將是法國2026年擔任七國集團（G7）主席國的核心內容。

彭博日前引述消息稱，馬克宏正考慮邀請習近平出席明年在法國舉行的G7峰會，並已與部分盟友討論此一構想。

法國世界報指出，馬克宏此次訪問，正值大陸本周將2隻旅法大貓熊「歡歡」和「圓仔」接回成都之際。大陸駐法國大使館公使陳棟在機場歡送大貓熊時也承諾，未來會向法國租借其它大貓熊。

南華早報指出，馬克宏此次對大陸國是訪問之際，歐洲國家正忙於應對美國總統川普提出的烏克蘭和平計畫，以及中歐之間日益緊張的貿易關係。

今年7月4日，馬克宏在巴黎愛麗舍宮會見大陸外交部長王毅。馬克宏當時說，法方期待同中方加強國際經濟、金融、全球治理等方面政策協調，共同應對全球挑戰，為多邊主義注入更多活力，防止世界陷入霸權衝突和陣營對立，馬克宏還說，期待適時再次訪問大陸。

今年5月22日，習近平應約與馬克宏通電話。習近平表示，中法應該加強團結合作，踐行真正的多邊主義，共同做維護國際秩序的可靠力量，他也說，中方支持歐盟加強戰略自主。

