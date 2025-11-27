陸官媒稱川習24日通話 是為阻擊日本任何復活軍國主義的圖謀

針對大陸國家主席習近平與美國總統川普24日晚間通電話，大陸央視旗下新媒體《玉淵譚天》指出，這次中美元首通電傳遞的信號是：堅決阻擊日本任何復活軍國主義的圖謀。

《玉淵譚天》26日深夜發表逾2,000字長文指出，這次川習通話，據大陸方面發布的新聞通稿，習近平專門提到：「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」

《玉淵譚天》表示，這是中美元首交流中，近十年來首次直接提及「軍國主義」這個詞，其傳遞的信號很明確——日本軍國主義出現復活苗頭，應被視為國際社會共同面臨的挑戰，亟須各國共同應對。

文章稱，當前國際社會對日本軍國主義死灰復燃的風險缺乏足夠警惕。這正是中方近期頻頻提出這一問題的原因。11月以來，中國外交部已在新聞發布會和外交場合8次提到「軍國主義」，相關表述並出現變化：從過去警示「防止軍國主義陰魂復活」，轉變為近期強調「堅決阻擊任何復活軍國主義的圖謀」。

《玉淵譚天》稱，遏制日本軍國主義復活，首先要求日本徹底放棄以武力征服他國的企圖。為實現這一目標，日本至少應做到不保持可用於進攻的戰爭力量。然而，日本近年來卻不斷推進軍備升級。

文章將日本今年在海上自衛隊試驗艦「飛鳥」號完成艦載電磁軌道炮的海上實彈測試、日本防衛省計劃在與那國島部署中程防空飛彈，都視為日本正在背離戰後體制為其所設定的和平軌道的明證。

《玉淵譚天》引用日本權威國語辭典《廣辭苑》對軍國主義的定義：「國家的政治、經濟、法律、教育等各領域的政策與組織形式均服務於備戰，國家以通過對外侵略提高國家威望為基本立場」，指稱審視日本當前的種種動向，正與之高度吻合，「可見，一定程度上，日本在實質上為軍國主義復活創造了條件。」

文章最後表示，台灣問題正是日本軍國主義傾向外溢的一個集中體現。近期，日本在台灣問題上的種種錯誤言行，已反覆踩踏中方紅線，粗暴干涉中國內政。

根據大陸方面通稿，川普在這次通話中表示「理解台灣問題對中國的重要性」。《玉淵譚天》強調，「實現國家完全統一，從來不是『選項』，而是必須完成的歷史使命，是中華民族偉大復興目標中不可缺少的一環。」