快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人「涉嫌誤殺」被捕

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，目前已知共造成44人不幸罹難，另有45人受傷。（路透）
香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，目前已知共造成44人不幸罹難，另有45人受傷。（路透）

香港電台及新華社27日6時許最新報導，香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，死亡人數已增至44人，包括一名消防人員，另有45人受傷。香港警方凌晨以「涉嫌誤殺」拘捕負責大樓維修的工程公司三名負責人。

新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，新界北總區重案組展開調查，除消防處發現建築物外牆安裝保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布等，懷疑不符合消防標準外，警方還在現場調查期間，發現一幢未被大火波及的大樓每層電梯大廳的窗戶外都被發泡膠包封。

鍾麗詒表示，發泡膠是非常易燃物品，有機會加速火勢蔓延，不排除是導致這次火警迅速蔓延的原因。

香港警方初步調查，發生大火的香港新界大埔區「宏福苑」當時正在進行維修工程，有理由相信負責人嚴重疏忽引發這次嚴重意外。三名遭拘捕的工程公司負責人分別為公司的兩名董事及一名工程顧問，年齡介於52至68歲。

鍾麗詒表示，處理遇難者遺體工作仍在進行中，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。她強調，警方極度重視這次大火，完成救援行動後，會與消防、政府化驗所等相關部門盡快蒐證及調查，並動員最大資源全方位調查，盡快尋找起火的原因。

對於這此重大事故，中新社報導，中共中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室27日凌晨對外發布稱，全力支持香港特區政府應對處置火災事故。

香港 港警

延伸閱讀

香港出口貨值連升20個月

香港大樓大火迄今13死30傷 焚燒9小時未撲滅

香港宏福苑5級大火延燒 至少36死279失蹤

香港大火已造成36死 另有279人失聯

相關新聞

香港大火已造成36死 另有279人失聯

針對香港新界北區的大埔宏福苑26日發生大火，央視27日凌晨報導，香港特首李家超指出，香港大埔火災已造成至少36人遇難，火...

香港大火疑人禍？工人竹棚架旁吸菸畫面瘋傳 網怒罵：沒安全意識

香港大埔宏福苑棚架火警升至5級，蔓延其他棟樓，多人被困求救，目前已造成至少12死16傷，包括1名消防員殉職。大埔宏福...

傳瑞幸咖啡來台 經濟部：未核准投資

打敗星巴克、大陸最強連鎖的「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）即將來台？網友指稱，首店就在台北市松山區南京東路三段...

挺過假帳風波 瑞幸咖啡拚重返美股

被稱為「星巴克殺手」的大陸連鎖咖啡龍頭「瑞幸咖啡」，傳出下月將在台北市南京復興商圈開設首家台灣門市，引發兩岸熱烈討論。瑞...

香港大火已致44死45傷 工程公司3名負責人涉嫌誤殺被捕

據香港電台及新華社27日6時許最新報導，香港新界大埔區26日下午發生的住宅高樓大火，死亡人數已增至44人，包括一名消防人...

【專家之眼】崩潰或崛起？前瞻大陸「十五五」的開局之年

談到大陸經濟，看法向來極為兩極，可謂「橫看成嶺側成峰」：有論者認為，中共制度基因下的集權性質，將因缺乏自我糾錯機制而導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。