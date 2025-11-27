香港大火增至13死30傷 傷者7人命危12人傷勢嚴重

據香港電台26日23時許報導，香港新界大埔區一處住宅高樓當日下午2時許傳出火警，火勢直到深夜還未能撲滅。這場大火截至26日晚間11時，已造成13死30傷。傷者中有7人命危、12人傷勢嚴重，其餘情況穩定或已出院，另有1人情況不明。據悉，現場仍有民眾受困屋內。

香港特區行政長官李家超晚間來到位於大埔社區中心的臨時庇護中心視察，隨即轉赴沙田威爾斯親王醫院探視傷者。

報導稱，大埔民政事務處已開放五處社區會堂作為臨時庇護中心，讓有需要的居民暫時棲身。香港警方也開設熱線電話：1878999，協助受影響市民尋找親友。

香港消防處副處長陳慶勇表示，暫時無法評估火勢何時才能撲熄，個別樓層火勢猛烈，現場溫度仍非常高，部分接獲求助個案的樓層，未能攻上救援，已透過通訊中心與住戶保持聯絡，呼籲仍受困的民眾留在住家內並緊閉門窗。

新華社報導，發生火災的香港新界大埔區「宏福苑」共有八座大樓，正進行包括外牆維修在內的大維修，所有大樓事發時均已搭設鷹架。一名被救出的住戶表示，大火是從其中一座大樓先燒起來的，火勢很快就從下往上延燒。

香港特區政府消防處表示，火災蔓延其中七棟大樓，僅一棟未受波及。中通社指出，香港警方26日下午3時接獲通報後，消防部門已派出128輛消防車、57輛救護車，以及767名消防救護人員。

中通社稱，26日晚間10時許，現場仍不時傳出爆炸聲。從外部觀察，失火的七棟大樓中有三棟大樓依然是整棟樓在燃燒，其他大樓則是部分樓層還在冒出火光，一棟火勢原本較小的大樓中低層也突然燃起烈火，消防人員仍在不斷灌救降溫。現場有消防無人機不時在空中勘察火場。