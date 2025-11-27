快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

香港大樓大火迄今13死30傷 焚燒9小時未撲滅

中央社／ 香港26日電

香港新界大埔一個屋苑今天下午3時左右發生大火，8幢大樓之中有7幢大樓起火，許多住房遭焚；截至晚上11時，大火已焚燒了約9個小時，仍未被撲滅，迄今造成13人死亡和30人受傷，其中6人危殆。

發生火災的屋苑為大埔宏福苑，已有42年歷史，屋苑有8幢樓合計1984個住宅單位；火警發生前，該屋苑正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上了竹棚（鷹架），方便工人維修。

下午3時左右，有人看到某幢大樓的竹棚起火，由於風大，大火很快蔓延其他大樓的竹棚，並觸發大量住房內部起火；也有居民表示，看到某幢大樓內的一個垃圾房首先起火。

消防處表示，要等待大火撲滅後，才能評估遭焚燒的住房數量。

大火發生後，行政長官李家超已啓動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處匯報，並指示相關部門全力做好滅火和救援救治工作。

目前已有700名居民入住政府臨時設立的庇護中心，李家超晚上到了其中一個庇護中心視察，稍後再到醫院探訪傷者。

香港火警分為一至五級，五級為最嚴重。

香港上一次的五級大火發生於2008年，當年旺角嘉禾大廈起火，造成4人死亡；另一場造成嚴重嚴重死傷的五級大火，是1996年11月20日油麻地嘉利大廈大火，造成41人死亡，80人受傷。

